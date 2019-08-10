西螺太平媽祖籃球營 孩子打出健康與平安

2019-08-10 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



有媽祖保庇，包你籃球打得平安又健康！雲林縣福興宮開辦籃球營今天在廟口登場，廟方請來全國聯賽等級教練指導籃球技術、運動觀念、實戰技巧，百餘名熱愛籃球的小朋友齊聚，從運球到投籃，教練指導下，更能精準抓到「眉角」，準確進籃。

福興宮董事長楊文鐘說，當下手機太普遍，孩子整天低頭不出門，如不利用暑假多運動，孩子健康平均值必然往下降，媽祖仁心愛孩子，所以決定開辦孩子較喜愛的籃球營，讓小朋友遠離手機，一起來練球。

楊文鐘說，為提高孩子練球興趣，特延聘國家級教練來指導，從基礎到進階，分組受訓，相信能讓孩子球技更升等，帶動運動風氣，若能因而培育出更多「林書豪」，相信是媽祖所樂見。

廟方夏令營總召王督文說，籃球營一開辦，許多籃球族紛紛相約來參加，所以分組訓練更容易，球技進步也更快，尤其孩子從練球過程，培養友誼默契，在模擬球賽中建立榮譽心，暑假因有籃球更快樂，也期望能從中找到籃球種子，為雲林體壇發光發熱！

廟方除邀請莿桐和西螺籃球委員會協助，也請來曾是SBL台銀選手、彰化全國運動會籃球隊總教練，目前任教於彰化成功高中的戴致昌，前來指導球技。