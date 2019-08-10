嘉市小小消防體驗營 扎根消防安全觀念

2019-08-10 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市消防局於今天在後湖分隊辦理「暑期消防夏令營」活動，藉由體驗有趣的闖關內容，學習正確消防觀念。專業消防人員介紹及解說消防車、救護車及各式救災器材展示，最重要的是將正確的消防安全觀念向下扎根傳承並幫助身旁的人。

嘉義市消防局長蘇耀星表示，今年上半年度火災資料統計分析指出，建築物火災有29件，其中獨立住宅15件居首占51.7％，集合住宅5件占17.2％，合計共20件占了約7成，更凸顯居家防火安全的重要性，因此呼籲市民爐火烹調時務必遵守「人離火熄」的原則，並應於家中廚房、寢室、樓梯及走廊等位置裝設「住宅用火災警報器」以因應火災時能夠及早偵測、及早應變及避難逃生，共同營造並提升居家防火（災）的環境。

「暑期消防夏令營」，讓孩童親身體驗模擬滅火、濃煙中如何避難求生、防震應變要領，鳳凰志工以淺顯易懂的言語肢體動作，教導大家CPR及AED的使用時機及正確觀念，也許有機會也能幫助身旁的人們。