北港燈藝薪傳不斷 百年花燈永續發光

2019-08-10 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港鎮是台灣燈會原鄉，擁有豐富多元的傳統花燈技藝，朝天宮連續16年延聘燈師，指導各校老師學童製作花燈手藝，如今已遍地開花，每年燈節成為點亮雲林的燈藝種子，今天再度開班授藝，有遠自台南和古坑的老師來習藝，朝天宮董事長蔡咏鍀說，百年花燈永續發光，北港燈藝薪傳不斷。

每年台灣燈會手工傳統花燈比賽是重頭戲，尤其是台灣花燈重鎮的北港鎮，近百年前朝天宮就開辦元宵動電花燈，成為台灣燈會的起源地，當年盛況不亞於現今台灣燈會，迄今北港仍年年舉辦元宵燈賽。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，做花燈須豐富的想像力，也結合鐵工、木工、金工、畫工、電工等多元技藝，感謝各校老師校長、家長與小朋友參與研習，讓傳統燈藝薪傳不斷，朝天宮會持續開辦研習，讓所有老師和孩子都成為手藝高超的燈師，也藝讓每年燈會更精采。

今天也有遠從麻豆及古坑的民眾來研習，有人全家總動員都學做花燈，一位李奶奶說，小時候最愛燈節，一家高高興興提燈遊行，家裡因有花燈變得繽紛，家人也開心，所以專程來借藝憶往。

育英國小校長許宏男說，五天研習許多技巧，感謝藝師吳小菊、吳登興及呂媽景培養無數燈藝人才及種子教師，百年薪傳。首次參加的北辰國小教師柳素芬說，做花燈沒想像中困難也很有趣。學員楊佩慈已參加四年，從猴子到去年的豬，她說，和兒子創作老鼠與金元寶，期待明年鼠年事事順利。