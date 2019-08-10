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讓孩子接受大師指導！朴子公所邀資深彩繪師教畫

2019-08-10 09:36聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義朴子市公所為讓學生了解傳統藝術，本月7日起連續三天，舉辦「歡樂樸城兒童夏令營」，特別邀請國內廟宇彩繪大師蔡龍進，指導學生描畫龍、鶴等作品，用水彩上色，市長吳品叡感謝蔡龍進願意陪孩子畫圖，直言這群孩子未來一定會記得，「原來我也曾經接受大師指導！」

72歲的蔡龍進現居住新北市，13歲時師承國寶級彩繪大師潘麗水，學習廟宇彩繪，從事彩繪藝術近60年，3年前他受邀到慶福宮，重修師父潘麗水作品，近年嘉義縣東石鄉慶福宮、朴子市巡天宮等廟宇整修，都是由他負責，也曾參與東石先天宮王船彩繪，朴子市公所這次夏令營，特別邀請他指導小朋友彩繪，蔡龍進笑著說，「讓自己回到童心！」

蔡龍進表示，近年多次受邀參與嘉義縣活動，讓他與嘉義縣情感越來越深，能和充滿想像力的小朋友玩彩繪，對他而言就像回到最單純的創作，沒有時間、工作壓力，相當有趣、開心。

朴子市長吳品叡寫了一手好書法，昨天還與蔡龍進一起創作書畫，她感謝市民踴躍參與夏令營，希望透過活動讓朴子市學童，對傳統文化藝術有更深入認識，體驗台灣傳統民俗文化。

朴子市公所兒童夏令營，今年在朴子刺繡文化館舉辦，規畫刺繡基本教學、皮影戲體驗及燈籠彩繪等，20個名額才報名就額滿，刺繡文化學會指導進行刺繡教學，鹿草民俗學堂讓學生體驗皮影戲，同時邀請蔡龍進指導小朋友畫圖、彩繪。

廟宇彩繪師蔡龍進，指導學生描畫龍、鶴等作品。記者卜敏正／攝影
廟宇彩繪師蔡龍進，指導學生描畫龍、鶴等作品。記者卜敏正／攝影
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朴子市長吳品叡（右）感謝蔡龍進陪孩子畫圖、深耕藝術。記者卜敏正／攝影
朴子市長吳品叡（右）感謝蔡龍進陪孩子畫圖、深耕藝術。記者卜敏正／攝影
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朴子市公所7日連續三天，舉辦「歡樂樸城兒童夏令營」，邀請國內廟宇彩繪大師蔡龍進，...
朴子市公所7日連續三天，舉辦「歡樂樸城兒童夏令營」，邀請國內廟宇彩繪大師蔡龍進，指導學生描畫龍、鶴等作品。記者卜敏正／攝影
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廟宇彩繪師蔡龍進，指導學生描畫龍、鶴等作品。記者卜敏正／攝影
廟宇彩繪師蔡龍進，指導學生描畫龍、鶴等作品。記者卜敏正／攝影
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朴子嘉義夏令營
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