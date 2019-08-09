慈濟921震災20年回顧展 當年賑災志工分享正能量

2019-08-09 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



921大地震至今20年，慈濟基金會台南靜思堂今天以圖文、影像展示及慈濟志工導覽，帶領民眾回顧這場災難，期待再次喚醒人間愛的能量，見證時代歷史，省思防災、減災、備災的重要，展期至10月27日，歡迎各界參觀。

慈濟基金會表示，佛教所說的「無緣大慈、同體大悲」，有著「生命共同體」的意義。20年前的921大地震，對台灣中北部造成浩劫， 每逢大災難，台灣除了展現團結互助的力量，全球也總動員相助 ，可謂「一方有難、十方馳援」，慈濟人就地及時湧出 ，走入人群付出關懷，國內外救援團隊奔走，我們應該互相感恩與見證這段歷史。

幾位曾經參與賑災過程的慈濟志工，今天向大家分享當年經歷表示，20年後的今天再次回顧過往，不是要重新訴說陣痛與創傷，「而是要透過一次又一次的行動付出，不斷為現今冷漠的社會凝聚正能量，添上一股愛的暖意，也要藉此注入防災意識，提醒大家居安思危，慈濟志工彙整一張張相片時，藉由畫面來說話，也為時代作見證、為人類寫歷史」。

靜思堂設置「時間牆」區，以重點式清楚條列出自1999年台灣發生921大地震起，慈濟分為急難救助、安頓與關懷、復健與重建三大階段進行賑災計畫，至災區的重建之路於2004年暫告一段落為止，所投入的志工人次超過23萬，如佛典《法華經─從地湧出品》內經文敘述「如是諸菩薩、神通大智力、四方地震裂、皆從地湧出」。

慈濟基金會表示，「地層能量的釋放，牽動了人心能量的釋放，佛法經文詮釋了當代災難背後被賦予人與人互助精神的意涵」，慈濟人用愛陪伴的故事令人感動，希望人人不只能把握當下的感動，還要日日感恩，把握時光不空過。