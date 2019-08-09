親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

超跑給員工開、薪50K起 佛心老闆：待員工要像家人

「夜夜秀」調侃鄭南榕 博恩辭主持「抱歉我不成熟」

慈濟921震災20年回顧展 當年賑災志工分享正能量

2019-08-09 18:55聯合報 記者周宗禎╱即時報導

921大地震至今20年，慈濟基金會台南靜思堂今天以圖文、影像展示及慈濟志工導覽，帶領民眾回顧這場災難，期待再次喚醒人間愛的能量，見證時代歷史，省思防災、減災、備災的重要，展期至10月27日，歡迎各界參觀。

慈濟基金會表示，佛教所說的「無緣大慈、同體大悲」，有著「生命共同體」的意義。20年前的921大地震，對台灣中北部造成浩劫， 每逢大災難，台灣除了展現團結互助的力量，全球也總動員相助 ，可謂「一方有難、十方馳援」，慈濟人就地及時湧出 ，走入人群付出關懷，國內外救援團隊奔走，我們應該互相感恩與見證這段歷史。

幾位曾經參與賑災過程的慈濟志工，今天向大家分享當年經歷表示，20年後的今天再次回顧過往，不是要重新訴說陣痛與創傷，「而是要透過一次又一次的行動付出，不斷為現今冷漠的社會凝聚正能量，添上一股愛的暖意，也要藉此注入防災意識，提醒大家居安思危，慈濟志工彙整一張張相片時，藉由畫面來說話，也為時代作見證、為人類寫歷史」。

靜思堂設置「時間牆」區，以重點式清楚條列出自1999年台灣發生921大地震起，慈濟分為急難救助、安頓與關懷、復健與重建三大階段進行賑災計畫，至災區的重建之路於2004年暫告一段落為止，所投入的志工人次超過23萬，如佛典《法華經─從地湧出品》內經文敘述「如是諸菩薩、神通大智力、四方地震裂、皆從地湧出」。

慈濟基金會表示，「地層能量的釋放，牽動了人心能量的釋放，佛法經文詮釋了當代災難背後被賦予人與人互助精神的意涵」，慈濟人用愛陪伴的故事令人感動，希望人人不只能把握當下的感動，還要日日感恩，把握時光不空過。

慈濟基金會表示，慈濟將半世紀以來的慈善救助、人道救援經驗，結合現代科技研發出各項賑災設備，並跨越種族、文化、語言、宗教隔閡，將台灣救援能量推向國際，成為互助的循環。

慈濟台南靜思堂舉辦921震災20年回顧展，當年賑災志工分享正能量。記者周宗禎／攝...
慈濟台南靜思堂舉辦921震災20年回顧展，當年賑災志工分享正能量。記者周宗禎／攝影
分享
慈濟台南靜思堂舉辦921震災20年回顧展，當年賑災志工分享正能量。記者周宗禎／攝...
慈濟台南靜思堂舉辦921震災20年回顧展，當年賑災志工分享正能量。記者周宗禎／攝影
分享
慈濟台南靜思堂舉辦921震災20年回顧展，當年賑災志工分享正能量。記者周宗禎／攝...
慈濟台南靜思堂舉辦921震災20年回顧展，當年賑災志工分享正能量。記者周宗禎／攝影
分享

慈濟921大地震
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51

2020台灣燈會在台中 經費藍綠吵翻天

2019-08-09 16:30

「如果我意外獲得200萬」 他用3點提醒年輕人金錢觀

2019-08-09 20:18

影／無風雨防汛道路崩塌60公尺 嘉義縣府打鋼板樁補強

2019-08-09 17:05

最受歡迎法拍物 iPhone手機1元起標

2019-08-09 11:30

影／嘉縣去年完工防汛道路坍方 一夕垮掉50公尺

2019-08-09 10:30

影／老戲院換心臟！百萬投影機引領大林鎮風華再現

2019-08-09 07:31

古笨港成年禮 16歲學生脫絭

2019-08-08 23:27

台南鐵路地下化 文化層現勘

2019-08-08 23:23

麻豆文旦 首度外銷加拿大

2019-08-08 23:18

文旦產季 警民「寶柚大隊」護果

2019-08-08 23:16

走過生死關頭的行政院顧問吳錦銘 父親節尤感親情無價

2019-08-08 23:09

李佳芬娘家祖墳未申報 雲縣府限期1年改善但不強迫遷葬

2019-08-08 20:35

國中少女車禍昏迷近5月 單親媽賣麵苦撐各界愛心送暖

2019-08-08 20:07

雲端伺服器大廠緯潁進駐南科 官方期待5G產業鏈成形

2019-08-08 17:23

豆農酪農攜手 國內第一家迷客夏手搖飲品行銷國產豆奶

2019-08-08 16:47

嘉義市多處停電 台電：建築工地物品掉落導致

2019-08-08 16:12

利奇馬來襲葉菜類漲1成多 西螺農民搶收蔬菜

2019-08-08 15:46

利奇馬來襲 曾文水庫再進帳210毫米即滿庫

2019-08-08 15:40

因應利奇馬颱風 台南部署400多部抽水機20多萬砂包

2019-08-08 15:13

台南麻豆文旦首外銷加拿大 一級品每公斤200元

2019-08-08 15:02

影／台南鐵路地下化挖到這樣東西 見證糖業歷史

2019-08-08 15:01

整車被鳥大便轟炸 網友笑：至少要洗車3小時了！

2019-08-08 14:30

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／嘉縣去年完工防汛道路坍方 一夕垮掉50公尺

2019-08-09 10:30

超驚險！桃園山區停電 台電人員冒險挺進坍方地區搶修

2019-08-09 10:29

注意！新竹地區這些醫院明仍有看門診

2019-08-08 20:32

李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51

垃圾車還是會來！北市按平日情形收運垃圾

2019-08-09 11:28

美容老師棄教當農民！她種九層塔創造百萬商機

2019-08-09 12:14

賺颱風財 新竹地區百貨湧人潮

2019-08-09 16:13

新北市環保局宣布：下午起恢復收運垃圾

2019-08-09 12:27

遭控圖利廠商？「大學姐」林筱淇：不實指控

2019-08-08 22:22

小林村國賠案裁判費 韓國瑜婉謝捐助要個人負責解決

2019-08-09 18:20

走過生死關頭的行政院顧問吳錦銘 父親節尤感親情無價

2019-08-08 23:09

台中天津曬衣節今登場 交通路線、停車看這裡！

2019-08-09 11:05

影／睽違2年 石門水庫溢洪道「洩洪」聲勢磅礡

2019-08-09 18:47

馬英九夜宿小林永久屋 透露明天原本要跟郭台銘見面

2019-08-08 22:18

基進黨月餅藏字條 潘恒旭：用心可惜爆錯料

2019-08-09 16:32

最受歡迎法拍物 iPhone手機1元起標

2019-08-09 11:30

要福山國小校長堅守校園 侯友宜：救災需要

2019-08-08 20:36

颱風夜送愛小林村 林國慶公益直播義賣網友愛心湧入

2019-08-08 22:24

台南「糖漏」出土 見證糖業歷史

2019-08-08 23:20

韓國瑜：小林村國賠不上訴 負擔訴訟費並設原住民商圈

2019-08-08 20:29

後龍站故障鐘消失 讀者質疑「不給看了」

2019-08-08 21:08

新北環保局查獲業者偷排廢氣 勒令停工並限期改善

2019-08-09 14:03

北市9日因颱風停班停課 市立醫院門診也喊停

2019-08-08 20:52

屏東武德殿演武場展新貌 重現「唐破風」氣勢十足

2019-08-09 07:32

桃市八德區高城地下道積水封閉 零星電線桿冒煙、燒焦

2019-08-09 09:44

李佳芬娘家祖墳未申報 雲縣府限期1年改善但不強迫遷葬

2019-08-08 20:35

影／才花8700萬元整修 花蓮棒球場頂棚昨漏水

2019-08-09 14:21

台南鐵路地下化 文化層現勘

2019-08-08 23:23

清潔隊員掃街遭撞顱內出血 花蓮市長前往探視

2019-08-09 18:28

韓國瑜：放棄上訴小林村國賠案是遲來正義

2019-08-08 20:26

垃圾無法全消化…汲取石岡經驗 台中迫在眉睫

2019-08-09 00:05

金門古寧頭路祭超澎湃 祭拜國共兩軍「好兄弟」

2019-08-08 21:54

呼應韓國瑜送愛小林村 林國慶直播義賣捐168萬

2019-08-09 15:34

台中市府公庫支票未蓋印鑑 議員批「是芭樂票？」

2019-08-09 11:28

北市估恐流失50萬陸客 套裝行程吸引國外客

2019-08-09 00:00

2020台灣燈會在台中 經費藍綠吵翻天

2019-08-09 16:30

受颱風影響 金門出現37.2度高溫

2019-08-08 20:33

利奇馬來襲 桃園上千戶停電 市長出訪、副市長坐鎮

2019-08-09 12:03

竹市代處理垃圾漲價 竹縣1年費用將增1800萬

2019-08-08 23:32

北市中山區六福皇宮 都計變更通過

2019-08-08 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top