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李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍未農地農用，並違法增建，縣政府限期...
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍未農地農用，並違法增建，縣政府限期一個月改善，近日該農舍外新增一座白色「警衛亭」，並有三隻小狗看門，縣府建設處長李俊興表示，該農舍與使用執照不符，已行文要求在8月24日前復原或補照。記者陳雅玲／攝影
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高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍農地農用，縣政府限期一個月內、8月20日前改善，近日該農舍外新增一座白色「警衛亭」，並有3隻小狗看門。縣府表示，在改善期限內，自有土地上設置臨時警衛亭應不違法，但8月20日後若還持續設置就不合法，仍要移除。

李佳芬的農舍沒有農地農用，縣府農業處已行文要求在8月20日前改善，另外農舍增設違建部分，縣府建設處長李俊興表示，該農舍現況與使用執照不符，已行文要求在8月24日前復原或補照。

日前李佳芬的農舍已有工人將地磚刨除，是否已經補種植栽，因外人無法靠近不能得知，農業處長張鴻猷表示，改善時間截止後，將到場會勘，若未農地農用，將移請地政處依違反區域計畫法裁罰，最高可罰30萬元。

近日該農舍外新增一座白色警衛亭，並有3隻小狗看門，縣府指出，因為警衛亭是臨時性、可移動，不算固定建物，但由於恢復符合農地農用，改善期限內在自有土地上設置臨時警衛亭應不違法，但8月20日改善期滿後，就屬違建必須拆除。

另外李俊興表示，依據古坑鄉公所上月的查報資料，該農舍明顯與使用執照不符，已行文要求當事人在8月24日前復原或補照，因查報資料上沒有主建物高度的丈量結果，也已要求古坑鄉公所另行提供。

農舍農地古坑李佳芬違建
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