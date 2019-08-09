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台南之光 黃偉哲表揚2019世大運跆拳金牌馬婷霞

2019-08-09 18:01中央社 台南9日電

跆拳道好手馬婷霞在2019拿坡里世界大學運動會女子團體對打中勇奪金牌，台南市長黃偉哲今天接見表揚並頒發「光耀台南」匾額，鼓勵她繼續努力，為台灣、為台南爭取榮譽。

黃偉哲致詞提到，最近剛看完印度電影「我的冠軍女兒」，描寫一個印度女孩拿下大英國協運動會的角力冠軍；雖然台灣性別的問題不像有些國家這麼嚴重，但是希望運動選手出人頭地，為家鄉、為國爭光的心意是舉世皆然。所以馬婷霞不僅是台南之光，更是台灣之光，也期待接下來馬選手能從奧運選手選拔中脫穎而出，代表台灣出戰2020東京奧運，為台灣奪下更多榮耀。

黃偉哲表示，台灣有幾項能在重要的國際賽事出人頭地的重點項目，例如上禮拜棒球小選手就得到U12世界盃冠軍。雖然台南的財政狀況不是那麼好，但仍會竭盡所能提供良好的運動環境跟運動條件，為台南市、為國家培養出優秀的選手。

這屆世大運跆拳道台灣女團由馬婷霞、蘇柏亞、陳宥庒及莊貫渝出戰，一路擊敗烏克蘭、巴西及波蘭，並搶下金牌戰門票，對戰宿敵南韓；金牌戰由馬婷霞在最後15秒搶下致勝2分，氣走宿敵南韓勇奪金牌。馬婷霞這次也將代表南市參加108年全國運動會。

依台南市政府體育處資料，馬婷霞畢業於台南永康國中，現就讀國立彰化師範大學，曾在2017年世大運及2018年亞運中代表中華隊出賽。去年7月參加跆拳道韓國公開賽抱回銅牌；8月又挑戰亞運67公斤量級，也晉級八強，表現可圈可點。

體育處進一步表示，持續建構系統選手培訓體制，除配合體育署政策推動設立基層訓練站，長期培訓發展選手，並推動「優秀選手健康管理計畫」，妥善照顧選手訓練需求，並於今年推行全台首例優秀選手未來生涯規劃的照護方案，讓選手能全心發揮所長。

從近年的成績表現，市府長期注重體育發展已逐漸開花結果，將持續發掘培養更多優秀選手，期許未來亞奧運，都有台南市選手在國際運動競技舞台發光發熱。

東京奧運體育黃偉哲世大運跆拳
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