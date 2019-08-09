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2020台灣燈會在台中 經費藍綠吵翻天

2019-08-09 16:30聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市爭取到2020台灣燈會主辦權，燈會經費今在議會掀起藍綠論戰。國民黨議員批評中央補助分藍綠，今年補助屏東3億元，現在只補助台中不到2000萬元，根本就是大小眼。民進黨議員批評市府不追加預算，以墊付案來要動支3.5億元，又沒有提出細項說明，搞黑箱作業規避審查。台中市長盧秀燕說，燈會經費細項下周委員會審查會提出，不管中央補助多少？市府會辦好燈會。

台中市長盧秀燕今年初爭取到台灣燈會主辦權，相關風波就不斷，台中市向中央爭取1億元補助，但目前補助1800萬元，引起中央、地方口水戰。台中市觀旅局今在議會提出專案報告，藍綠議員都砲火隆隆。

國民黨議員楊正中說，台灣燈會是重要盛會，106年雲林舉辦，中央補助7838萬元，107年在嘉義補助9328萬元、108年在屏東補助1億4千多萬元，今年只補助台中1800萬元，補助金額差別很大。國民黨議員張瀞分說，交通部觀光局補助分藍綠，對非民進黨執政縣市大小眼，市民看在眼裡。

民進黨團鎖定台灣燈會經費墊付案開砲，綠營議員林德宇、張玉嬿、黃守達與江肇國等人，都質疑今年1月就拿到主辦權，市府不編列追加預算，現在才送墊付案到議會，專案報告也沒有3.5億元的詳細金額，質疑是黑箱作業。

綠營議員批評，中央補助1800萬元，市府配合款多達3.3億餘元，市庫支出這麼多錢，卻只用墊付案便宜行事，根本就在規避議員審查；綠議員也質疑，台中市會不會捨棄台灣燈會，改為自辦台中燈會？

議員要求盧秀燕回應，盧一開始不回應，最後才說台中市爭取的是台灣燈會。主計處長蔣建中說，中央直到7月下旬才核定補助款，編列追加預算已來不及，才會以墊付案送議會，符合法定程序，事後再送預算案審查轉正。

台中市爭取到2020台灣燈會主辦權，市府以墊付案送議會審議，民進黨議員砲轟市府避...
台中市爭取到2020台灣燈會主辦權，市府以墊付案送議會審議，民進黨議員砲轟市府避重就輕，想以墊付案來規避3.5億元審查，搞黑箱作業。記者洪敬浤／攝影
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台中市爭取到2020台灣燈會主辦權，市府以墊付案送議會審議，國民黨議員張瀞分批評...
台中市爭取到2020台灣燈會主辦權，市府以墊付案送議會審議，國民黨議員張瀞分批評中央大小眼，補助分藍綠。記者洪敬浤／攝影
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台灣燈會台中市民進黨
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