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雲林去年33起工安意外 20家中小企業成立家族提升安全

2019-08-09 15:37聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣今年至今已發生19起工安意外，縣政府號召建大工業、東鋼鋼結構等20家中小企業組成安衛家族，今天由縣長張麗善授旗成立，未來將由建大公司擔任核心，引領其他家族成員，提升職業安全與衛生工作。

雲林縣目前勞動人口數約為34萬8千多人，縣府勞工處長張世忠表示，全縣規模不大的中小企業占全體企業98%，其中84%是員工50人以下的企業，受限財力、物力、專業人才、資金等資源較為短缺，工廠安全衛生設施往往因陋就簡，形成產業弱勢，易造成職業災害發生，光是去年就發生33起工安意外，今年至今亦有19起。

張世忠表示，以往職安衛生工作都是侷限企業內部，為能與時俱進，極需汲取最新職安資訊，成立安衛家族是以在地核心企業擔任領頭羊，以大廠帶小廠方式，凝聚家族力量及相互觀摩學習，達成職場減災與促進勞工健康的目標。

張麗善今天授旗給建大工業，她表示，僅靠政府公部門單方面的努力是不夠的，仍需藉助企業雇主及從業勞工對安全健康的重視與支持，才能將職場危害及風險降至最低，未來縣府仍會持續加強輔導工作環境的改善，以達成減災、降災之目標，並確保所有居民生命財產安全與工作者安全健康。

雲林縣今年至今已發生19起工安意外，縣政府號召建大工業、東鋼鋼結構等20家中小企...
雲林縣今年至今已發生19起工安意外，縣政府號召建大工業、東鋼鋼結構等20家中小企業組成安衛家族，今天由縣長張麗善授旗成立，未來將由建大公司擔任核心，引領其他家族成員，提升職業安全與衛生工作。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣今年至今已發生19起工安意外，縣政府號召建大工業、東鋼鋼結構等20家中小企...
雲林縣今年至今已發生19起工安意外，縣政府號召建大工業、東鋼鋼結構等20家中小企業組成安衛家族，今天由縣長張麗善授旗成立，未來將由建大公司擔任核心，引領其他家族成員，提升職業安全與衛生工作。記者陳雅玲／攝影
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