親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍

前一晚發布颱風假是「馬種下的惡果」？ 彭啟明引論戰

路變平了！ 台南市文賢路完成路平

2019-08-09 15:23聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市北區文賢路嚴重龜裂、路面不平，民眾抱怨連連，台南市工務局將該路列入今年路平專案，近日已完工。

工務局表示，文賢路為聯通安南區、北區及中西區、併銜接成功路通往台南火車站，是台南市重要道路之一，此路段因往來車流量大且頻繁，再加上路面各管線的人手孔數量過多，除影響觀瞻外，更對用路人之行車安全造成影響。

文賢路進行路面改善的路段為成功路到中華北路段，工程經費約2050萬元，工務局表示，完成改善後，可提升用路人行車舒適度、增進人車通行的安全性及降低車禍肇事率，還給民眾一條平坦舒適、安全的道路。

台南市北區文賢路完成路平工程。圖／台南市工務局提供
台南市北區文賢路完成路平工程。圖／台南市工務局提供
分享

路平專案火車站
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／嘉縣去年完工防汛道路坍方 一夕垮掉50公尺

2019-08-09 10:30

影／老戲院換心臟！百萬投影機引領大林鎮風華再現

2019-08-09 07:31

古笨港成年禮 16歲學生脫絭

2019-08-08 23:27

台南鐵路地下化 文化層現勘

2019-08-08 23:23

麻豆文旦 首度外銷加拿大

2019-08-08 23:18

文旦產季 警民「寶柚大隊」護果

2019-08-08 23:16

走過生死關頭的行政院顧問吳錦銘 父親節尤感親情無價

2019-08-08 23:09

李佳芬娘家祖墳未申報 雲縣府限期1年改善但不強迫遷葬

2019-08-08 20:35

國中少女車禍昏迷近5月 單親媽賣麵苦撐各界愛心送暖

2019-08-08 20:07

雲端伺服器大廠緯潁進駐南科 官方期待5G產業鏈成形

2019-08-08 17:23

豆農酪農攜手 國內第一家迷客夏手搖飲品行銷國產豆奶

2019-08-08 16:47

嘉義市多處停電 台電：建築工地物品掉落導致

2019-08-08 16:12

利奇馬來襲葉菜類漲1成多 西螺農民搶收蔬菜

2019-08-08 15:46

利奇馬來襲 曾文水庫再進帳210毫米即滿庫

2019-08-08 15:40

因應利奇馬颱風 台南部署400多部抽水機20多萬砂包

2019-08-08 15:13

台南麻豆文旦首外銷加拿大 一級品每公斤200元

2019-08-08 15:02

影／台南鐵路地下化挖到這樣東西 見證糖業歷史

2019-08-08 15:01

整車被鳥大便轟炸 網友笑：至少要洗車3小時了！

2019-08-08 14:30

半夜起床心跳停 父親節前逃大難

2019-08-08 14:21

雲林藍立委徵召兩女將 加韓國瑜「贏林3W連線」

2019-08-08 12:59

超強守門員 超商店員輪番上陣攔阻詐騙

2019-08-08 12:26

黃偉哲又當爸爸了！父親節在臉書狂曬女兒照

2019-08-08 12:23

李家祖墳爭議 雲林縣府：遵守程序正義執行

2019-08-08 12:14

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／嘉縣去年完工防汛道路坍方 一夕垮掉50公尺

2019-08-09 10:30

買月餅送陳致中遭質疑 潘恒旭：個人出錢推廣高雄廠商

2019-08-08 19:25

注意！新竹地區這些醫院明仍有看門診

2019-08-08 20:32

超驚險！桃園山區停電 台電人員冒險挺進坍方地區搶修

2019-08-09 10:29

花蓮至山東航線驚傳被取消 縣府：深表遺憾

2019-08-08 16:46

高雄鳳山美髮師染登革熱 3度就醫、發病6天才被通報

2019-08-08 19:48

遭控圖利廠商？「大學姐」林筱淇：不實指控

2019-08-08 22:22

走過生死關頭的行政院顧問吳錦銘 父親節尤感親情無價

2019-08-08 23:09

台中天津曬衣節今登場 交通路線、停車看這裡！

2019-08-09 11:05

美容老師棄教當農民！她種九層塔創造百萬商機

2019-08-09 12:14

利奇馬颱風逼近 竹市開放路邊紅黃線停車

2019-08-08 15:59

受颱風影響山區下大雨 尖石、五峰進行預防性撤離

2019-08-08 16:50

馬英九夜宿小林永久屋 透露明天原本要跟郭台銘見面

2019-08-08 22:18

要福山國小校長堅守校園 侯友宜：救災需要

2019-08-08 20:36

颱風夜送愛小林村 林國慶公益直播義賣網友愛心湧入

2019-08-08 22:24

最受歡迎法拍物 iPhone手機1元起標

2019-08-09 11:30

韓國瑜：小林村國賠不上訴 負擔訴訟費並設原住民商圈

2019-08-08 20:29

北市9日因颱風停班停課 市立醫院門診也喊停

2019-08-08 20:52

韓國瑜周日南投寺廟之旅 會同神力女超人造勢

2019-08-08 17:39

後龍站故障鐘消失 讀者質疑「不給看了」

2019-08-08 21:08

新北市環保局宣布：下午起恢復收運垃圾

2019-08-09 12:27

騎樓整平 苗栗縣完成5公里 後續選定竹南博愛街

2019-08-08 18:08

緊報名！北港媽祖盃馬拉松 有機會抱回純金媽祖

2019-08-08 17:34

立委台中1選區等嘸人？國民黨：張顯耀已走基層拜訪

2019-08-08 19:02

豆農酪農攜手 國內第一家迷客夏手搖飲品行銷國產豆奶

2019-08-08 16:47

台南「糖漏」出土 見證糖業歷史

2019-08-08 23:20

單親爸失業養三子 曾租屋4坪房同睡8人

2019-08-08 17:06

李佳芬娘家祖墳未申報 雲縣府限期1年改善但不強迫遷葬

2019-08-08 20:35

屏東武德殿演武場展新貌 重現「唐破風」氣勢十足

2019-08-09 07:32

韓國瑜：放棄上訴小林村國賠案是遲來正義

2019-08-08 20:26

少女用相機與望眼鏡捕捉美麗銀河系 獲天文攝影獎

2019-08-08 19:48

桃市八德區高城地下道積水封閉 零星電線桿冒煙、燒焦

2019-08-09 09:44

嘉義市多處停電 台電：建築工地物品掉落導致

2019-08-08 16:12

垃圾車還是會來！北市按平日情形收運垃圾

2019-08-09 11:28

金門古寧頭路祭超澎湃 祭拜國共兩軍「好兄弟」

2019-08-08 21:54

八八風災10周年不悲情 馬英九、陳其邁同台切蛋糕

2019-08-08 18:28

基隆明天停班停課 部立醫院開颱風特別門診

2019-08-08 20:07

北市估恐流失50萬陸客 套裝行程吸引國外客

2019-08-09 00:00

強颱利奇馬逼近 台中部分生鮮賣場傍晚出現搶菜情形

2019-08-08 19:15

台南鐵路地下化 文化層現勘

2019-08-08 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top