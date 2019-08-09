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最受歡迎法拍物 iPhone手機1元起標

2019-08-09 11:30聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南分署經由臉書及現場民眾票選「1元起標物票選活動」，由iPhone 6S 32...
台南分署經由臉書及現場民眾票選「1元起標物票選活動」，由iPhone 6S 32G手機奪冠，8月13日下午3點，在2樓拍賣室，公開拍賣iPhone手機，1元起標。記者邵心杰／翻攝
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最受歡迎法拍物！行政執行署台南分署經由臉書及現場民眾票選「1元起標物票選活動」，由iPhone 6S 32G手機奪冠，台南分署順應民意，將於8月13日法拍研習會當天下午3點，在台南分署2樓拍賣室，公開拍賣iPhone 6S 32G手機，1元起標。其他拍賣物包括三菱轎車2部、OPPO Rlls Plus手機、陳獻榮總教練簽名球、楓木球棒2支、棒球手套、名牌眼鏡等，歡迎民眾競標。

台南分署指出，8月13日舉辦法拍研習營，因民眾報名相當踴躍，秒殺額滿；為彌補來不及報名民眾，在臉書及報名民眾票選「1元起標物票選活動」，投票結果iPhone 6S 32G手機獲得110票，得票數最多，其次則是名牌眼鏡52票居次。

台南分署順應民意將於當天下午3點，在2樓拍賣室，公開拍賣iPhone手機，1元起標。拍賣物品包括三菱轎車2部、iPhone 6S 32G手機、OPPO Rlls Plus手機、南英商工棒球隊總教練陳獻榮簽名球、楓木球棒2支、棒球手套、名牌眼鏡等，當日下午2時30分起開放民眾拍賣登記，下午3時起，正式競價拍賣。

台南分署指出，為感謝熱情民眾的對法拍研習營及票選活動的支持，特別加碼名牌太陽眼鏡加入1元起標之列，包括iPhone、眼鏡及簽名球、球棒及三菱 COLT PLUS 轎車都是1元起標。

台南分署表示，三菱 COLT PLUS 轎車，2007年份，排氣量1584CC，該車輛滯欠燃料費4800元、牌照稅7120元，合計1萬1920元，拍定人須自行至公路監理機關繳清所有該車輛的欠稅費，始能辦理過戶登記。

除報名參加研習營活動的民眾外，也開放給所有有興趣的民眾一同競標，有意參與本次競價拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告記載，並請記得攜帶國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔。

這次加碼法拍會上，三菱 COLT PLUS 轎車也是1元起標，而該車輛滯欠燃料費...
這次加碼法拍會上，三菱 COLT PLUS 轎車也是1元起標，而該車輛滯欠燃料費、牌照稅，合計1萬1920元，拍定人須自行至公路監理機關繳清所有該車輛的欠稅費才能過戶。記者邵心杰／翻攝
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南英商工棒球隊總教練陳獻榮簽名球1元起標，令球迷躍躍欲試。記者邵心杰／翻攝
南英商工棒球隊總教練陳獻榮簽名球1元起標，令球迷躍躍欲試。記者邵心杰／翻攝
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