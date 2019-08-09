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影／老戲院換心臟！百萬投影機引領大林鎮風華再現

2019-08-09 07:31聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣大林鎮萬國戲院過去曾閒置20多年，經鎮民代表江明赫等人努力，近年重生，但戲院放映影片的投影機，早已老舊不堪使用，日前透過縣農會總幹事黃貞瑜，介紹台灣愛普生公司贊助一台百萬專業電影投影機，裝設完成後做藉由縣府社會局活動啟用，江明赫說，換新投影機，等於幫戲院換上「新心臟」，讓戲院放映更有品質，引領大林鎮風華再現。

嘉義縣政府昨在萬國戲院，辦理「防暴亮起來，社區沒煩惱」宣導活動，邀請縣長翁章梁、議員劉雅文、許有疆、吳思蓉、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，以及各社區代表參加，活動中先由民雄金興社區，及義竹東過社區發展會演出防暴劇，電影院布幕上投影出影片，畫質讓人驚豔「好漂亮」，完全不像老戲院。

江明赫說，他推動萬國戲院重生6年來，戲院的投影機就是「中古二手貨」，或向大林國小借用，去年則是透過友人贊助雙燈泡投影機，雖然效果不佳，但仍順利舉辦數百場影展。

「感謝貴人襄助」他說，今年6月中末代雙燈泡投影機壽終正寢，他透過縣農會總幹事黃貞瑜引介，認識台灣愛普生公司，對方親自派員至萬國戲院勘查，決定贊助一台1萬2000流明的高階雷射投影機，日前交給萬國戲院裝設後，投影出的畫質清晰清晰、超高解析度讓人驚喜。

江明赫說，這部4K雷射投影機進駐，就像幫萬國戲院換一顆心臟，讓整個戲院都亮了起來，放映各種影片都呈現最佳畫質，未來不僅可舉辦、規畫個多活動，也要讓萬國戲院成為大林的燈塔，帶動周邊社區小旅行、地方商機，讓大林風華再現。

嘉義縣大林鎮的萬國戲院換上新投影機，鎮代江明赫認為，新投影機像萬國戲院換上新的心...
嘉義縣大林鎮的萬國戲院換上新投影機，鎮代江明赫認為，新投影機像萬國戲院換上新的心臟，要引領大林鎮風華再現。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣大林鎮的萬國戲院換上新投影機，有如換新心臟，昨舉辦活動，眾人驚嘆新的投影機...
嘉義縣大林鎮的萬國戲院換上新投影機，有如換新心臟，昨舉辦活動，眾人驚嘆新的投影機畫質解析度高，整個戲院都亮了起來。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁（中）等人及各社區代表，昨參加萬國戲院「防暴亮起來，社區沒煩惱」活...
嘉義縣長翁章梁（中）等人及各社區代表，昨參加萬國戲院「防暴亮起來，社區沒煩惱」活動，活動中啟用戲院新的投影機。記者卜敏正／攝影
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嘉義電影翁章梁
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