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走過生死關頭的行政院顧問吳錦銘 父親節尤感親情無價

2019-08-08 23:09聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣北港媽祖醫院今天歡慶父親節，並邀集幾位為家庭拚搏而病倒的父親，讓子女洗臉奉茶，表達對父親的愛，擁抱並大聲說出「爸爸，我愛您」，讓父親留下難忘的喜悅。

院長吳錫金說，父親是家庭支柱、經濟來源，平日以愛心與耐心負起對孩子的教育責任，所謂「養兒方知父母心」今天的活動看到每個家庭盡情表達對父親的敬意及子女們的知恩圖報，讓人感動。

院方今天安排子女為父親擦臉、奉茶，可愛小孫女難得向阿公獻孝心，讓坐在輪椅的爺爺笑開懷。長期在媽祖醫院擔任志工的行政院顧問吳錦銘也受邀共度父親節，平日忙於碾米廠工作拼博事業的他，去年因一次應酬，為助興挑戰「深水炸彈」高粱加啤酒，不料，回家後不勝酒力，造成吸入性肺炎緊急送醫。

醫師黃浩堯說，吳錦銘到院急診發現氣管有吸入性異物造成呼吸微弱，昏迷指數三、血中酒精濃度頗高，經過緊急治療轉入加護病房。第二天即清醒恢復意識，如今順利出院。

一度險些喪命的吳錦銘格外珍惜生命，今天第一次公開過父親節，首次接受女兒洗臉奉茶，特別開心，他說，平日在外拚死拼活，一生辛勞盡在此刻，化為甘甜，太值得了！親情無價，他以個人經驗，勸大家要珍重自己。

黃醫師又說，當一個人意識不清，如藥物過量、癲癇發作、嚴重中風、醉酒，很容易將胃酸吸入肺部造成傷害，反覆嗆到後會將口咽部的致病菌帶入肺部而造成感染，要格外謹慎。

行政院顧問吳錦銘生命交關撿回一命，今天回到醫院共度父親節，醫護人員都為他擦臉，展...
行政院顧問吳錦銘生命交關撿回一命，今天回到醫院共度父親節，醫護人員都為他擦臉，展現醫病猶親。記者蔡維斌／攝影
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有家屬當場擁抱父親，親情感人。記者蔡維斌／攝影
有家屬當場擁抱父親，親情感人。記者蔡維斌／攝影
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北港媽祖醫院和幾位病友一起歡度父親節。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院和幾位病友一起歡度父親節。記者蔡維斌／攝影
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行政院顧問吳錦銘生命交關撿回一命，首度接受女兒擦臉奉茶，格外開心，感觸親情無價。...
行政院顧問吳錦銘生命交關撿回一命，首度接受女兒擦臉奉茶，格外開心，感觸親情無價。記者蔡維斌／攝影
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北港媽祖醫院和幾位病友一起歡度父親節。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院和幾位病友一起歡度父親節。記者蔡維斌／攝影
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行政院顧問吳錦銘生命交關撿回一命，首度接受女兒擦臉奉茶，格外開心，感觸親情無價。...
行政院顧問吳錦銘生命交關撿回一命，首度接受女兒擦臉奉茶，格外開心，感觸親情無價。記者蔡維斌／攝影
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父親節媽祖醫師
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