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國中少女車禍昏迷近5月 單親媽賣麵苦撐各界愛心送暖

2019-08-08 20:07聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣朴子國中二年級女生蔡亭羽，3月29日晚間搭補習班交通車遭嚴重車禍，手術將頭蓋骨削去一半，中樞腦神經嚴重受損，至今仍昏迷不醒，躺醫院病床，靠單親母親蔡佳珍賣麵及哥哥打工撐家計，生活陷入困境，與補習班調解不成，將提告求償，校方募款幫助，在地臉書社群「東石之美」版主余仁傑也發起募款，網友紛紛捐款交余仁傑轉交。

今天颱風天，朴子國際獅子會長侯俊良、侯守恩診所老頭家侯榮二、朴子國中校長曾崇賢、紅龍海釣場陳崇榮、蔡鼎三服務協會蔡建漢及眾獅友，到東石鄉三家村蔡佳珍住家，致贈慰問金5萬元，陪同的余仁傑全程直播貼臉書，讓網友感受社會溫情暖流。

3月29日晚間，蔡亭羽搭課後補習班70歲余姓司機駕駛交通車，途中意外撞上路旁耕耘車，余姓司機慘死，車上3名學生分受輕重傷，傷勢最重的蔡亭羽至今還躺醫院病床，依賴呼吸器及家人照料。

蔡佳珍靠賣麵微薄收入生活，亭羽哥哥暫停工作返家照顧，亭羽看護費每月逾7萬元，加上醫療費用，成為家人沉重負擔，蔡佳珍說，與補習班調解2次不成，將向法院提告求償，補習班只給50萬元賠償金，她不知如何支撐下去。

余仁傑說，他帶許多社團公益基金及網友轉交善款給蔡佳珍，表達關懷祝福，希望妹妹早日清醒恢復健康，幫蔡媽媽挺過難關。校長曾崇賢說，師生捐款6萬元捐蔡家。

縣府社會局說，健保局規定病房入住不能超過1個月，將在這周從嘉義長庚轉院中山醫學大學附設醫院，蔡亭羽領有重大傷病卡，看護費用約40萬元，已支付完畢，蔡佳珍將女兒郵局存摺及捐款交給三家村幹事協助處理，社工會持續關心協助。

今天颱風天，朴子國際獅子會長侯俊良(左)等人到東石鄉三家村蔡佳珍(中)住家，致贈...
今天颱風天，朴子國際獅子會長侯俊良(左)等人到東石鄉三家村蔡佳珍(中)住家，致贈慰問金5萬元。記者／魯永明翻攝
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嘉義縣朴子國中二年級女生蔡亭羽，3月搭補習班交通車遭嚴重車禍，手術將頭蓋骨削去一...
嘉義縣朴子國中二年級女生蔡亭羽，3月搭補習班交通車遭嚴重車禍，手術將頭蓋骨削去一半，中樞腦神經嚴重受損，至今仍昏迷不醒，躺醫院病床。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣朴子國中二年級女生蔡亭羽，3月搭補習班交通車遭嚴重車禍，至今仍昏迷不醒，在...
嘉義縣朴子國中二年級女生蔡亭羽，3月搭補習班交通車遭嚴重車禍，至今仍昏迷不醒，在地臉書社群「東石之美」版主余仁傑(右)發起募款，網友紛紛捐款交余轉交亭羽單親母親蔡佳珍(左)。圖／取自東石之美臉書
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