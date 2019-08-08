緊報名！北港媽祖盃馬拉松 有機會抱回純金媽祖

2019-08-08 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港朝天宮媽祖盃全國馬拉松將於12月28日起跑，今天父親節開始受理報名。報名將分10個階段抽獎送好禮，越早報名機會越大，更有機會把價值8萬元的純金媽祖迎回家，還有許多豐富的摸彩大獎，朝天宮邀大家一起路跑做公益。

雲林北港媽祖盃全國馬拉松，每年都吸引上萬選手到北港小鎮共襄盛舉。因路跑從一大清早起跑，主辦的北港朝天宮今年仍提供香客大樓供選手免費住宿並安排接駁車，希望選手提前一天來北港玩，體驗古城小鎮熱情，感受信仰力量。

北港朝天宮副董事長林欽停說，賽程分42公里全馬組、21公里半馬組、10公里挑戰組及最受歡迎的5公里家庭親子休閒組，除有賽後證明、精美獎牌及紀念品，還送北港在地伴手禮及可抽獎的媽祖福袋，路跑收益則捐助雲萱基金會，朝天宮歡迎全國民眾共襄盛舉，全家同遊北港。

雲林縣長張麗善和北港鎮長蕭永義也說，路跑帶動運動經濟，也讓各地民眾看見雲林之美和宗教特色，請大家一起到北港拜媽祖保平安、跑健康。