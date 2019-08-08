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雲端伺服器大廠緯潁進駐南科 官方期待5G產業鏈成形

2019-08-08 17:23聯合報 記者周宗禎╱即時報導

緯穎科技在台南科學園區設立分公司，6月量產伺服器印刷電路版。科管局今天指出，緯穎因應5G致力開發邊緣運算、人工智慧模型訓練與推論應用所需伺服器及相關產品，提供高傳輸速度的PCIe Gen4介面、48V供電技術及先進兩相浸沒式液冷技術，使雲端運算設備具有高效率低耗能、高速資料傳輸與高密度特性，協助雲端客戶建構新世代資料中心，已獲臉書、微軟、亞馬遜等知名公司青睞，儼然成為雲端產業矚目新星。

緯潁正是雲端資料中心先鋒產業，成立於2012年是雲端資通訊基礎架構產品供應商，伺服器產品達全球市占率10%，公司事業版圖已橫跨美歐亞三洲，技術研發、服務中心和整機櫃組裝廠據點遍布美、中、日、捷克、墨西哥等國。

該公司生產的雲端資料中心產品，營運策略有別一般傳統代工廠透過品牌商出貨營運模式，以直接提供資料中心客製化設計及製造的服務，交付客戶整機櫃產品，可取得商場致勝先機。

南科管理局表示，為因應全球產業持續向前發展，緯潁提前布局下一世代產品研發，已於南科建置研發智慧化實驗室、新產品試產線、全球產品失效分析實驗室及亞太售後服務與維修中心，期望結合南科周邊豐沛的產學研機構資源，在南科打造一個包含研發、生產及產品維護的全球創新基地。

緯穎科技進駐南科，拓展南向事業版圖，也為園區資通訊產業聚落注入一劑強心針，除補強產業聚落，也間接帶動園區半導體產業及智慧製造應用之發展，期望藉由此雲端伺服器系統整合廠的帶領，未來能持續吸引更多5G資通訊產業鏈供應商進駐南科發展。

雲端伺服器大廠緯潁進駐南科，科管局期待更多5G資通訊產業鏈供應商進駐。圖/科管局...
雲端伺服器大廠緯潁進駐南科，科管局期待更多5G資通訊產業鏈供應商進駐。圖/科管局提供
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雲端伺服器大廠緯潁進駐南科，開發大型雲端機櫃。圖/科管局提供
雲端伺服器大廠緯潁進駐南科，開發大型雲端機櫃。圖/科管局提供
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