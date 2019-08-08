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豆農酪農攜手 國內第一家迷客夏手搖飲品行銷國產豆奶

2019-08-08 16:47聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

農糧署媒合牽線，國產大豆首度與國內手搖飲品店合作，讓民眾能更加方便選購國產大豆之豆漿與豆漿手搖飲品、食用加倍安心。

響應農委會農糧署大糧倉計畫政策推動，保證責任台中市中都農業生產合作社契作國產黃豆透過分級收購制度、栽培管理優化、分段加工及策略行銷，生產優質且品質穩定之產銷履歷非基改大豆，今年首度與國內知名手搖飲品大廠「迷客夏Milk Shop」以及高健食品科技有限公司合作，推出國產優質非基因改造「小迷豆漿」飲品，目前已在全台所有迷客夏門市開賣，

保證責任台中市中都農業生產合作社與迷客夏飲品，今天在台南迷客夏新開幕的佳里二店舉辦「豆奶遇見茶」國產豆奶行銷推廣記者會，農糧署中區分署長楊宏瑛、南區分署長姚志旺、台南區農改場場長鄭榮瑞均出席。

第一屆百大青農、台中市中都農業生產合作社理事主席馬聿安表示，目前有196位農民栽種160多公頃雜糧，近年在農糧署政策的推廣，以及農民的努力下，國產黃豆的品質和新鮮度都十分優質穩定，手搖飲料是台灣之光，感謝迷客夏的支持，讓國產豆奶能夠在手搖飲料市場跟消費者見面，也期待行銷到全世界。

迷客夏董事長林建燁表示，推出的「小迷豆漿」100%使用國產非基改具產銷履歷之大豆，高蛋白質高，且使用新鮮國產黃豆風味更為濃醇香！他認為國產黃豆很有市場潛力。

迷客夏國內連鎖223家，大陸10多家，海外有香港、新加坡、溫哥華、墨爾本，日本青山直營店預計9月開幕。

農糧署表示，將持續全面推動產銷履歷大豆，讓台中市在地生產的非基因改造大豆，重拾高產量外兼具高品質，使民眾更放心選用優質大豆，並提高大豆的產量與品質，讓國人吃得更加安心與開心。

百大青農、台中市中都農業生產合作社理事主席馬聿安（左）與迷客夏手搖飲品董事長林建...
百大青農、台中市中都農業生產合作社理事主席馬聿安（左）與迷客夏手搖飲品董事長林建燁，攜手推廣國產豆奶。記者吳淑玲/攝影
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農糧署台中市手搖飲料
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