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颱風假擴大！這七個縣市明天都達停班課標準

嘉義市多處停電 台電：建築工地物品掉落導致

2019-08-08 16:12聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市垂楊路一帶今天下午3點左右發生大區域跳電，居民不解，嘉義市尚未在颱風的暴風圈內，為何突然斷電，台電嘉義區處也成了受災戶，經工程人員調查，發現在成仁街上的一處建築工地有物品掉落，導致分歧支線跳脫，現恢復電力供應。

台電嘉義區處指出，此次停電區域包括文化、宣信和康樂等街區，影響約有750戶居民，起因於疑因成仁街某建築工地的物品掉落，觸碰到電線桿，造成分歧支線跳脫，工程人員搶修近1小時，已恢復電力供應。台電嘉義區處將加強線路巡視點檢，以為供電穩定。

嘉義市垂楊路一帶今天下午3點左右發生大區域跳電，台電嘉義區處發現在成仁街上的一處...
嘉義市垂楊路一帶今天下午3點左右發生大區域跳電，台電嘉義區處發現在成仁街上的一處建築工地有物品掉落，導致分歧支線跳脫。圖／擷取臉書粉絲專頁「嘉義市大小事」
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嘉義台電建築
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