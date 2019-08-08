親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

強颱利奇馬來襲 桃園復興區即起停班停課

颱風假擴大！這七個縣市明天都達停班課標準

6旬男子鬼門關前走一回 任CPR教學義工

2019-08-08 15:41中央社 嘉義縣8日電

CPR訓練課程，示意圖。聯合報系記者翁浩然／攝影
CPR訓練課程，示意圖。聯合報系記者翁浩然／攝影
分享

嘉義縣林姓男子日前突然失去意識，呈現OHCA，消防局獲報，線上指導他的女兒CPR，直到救護人員接手搶救，最後順利從鬼門關前救回性命，林男心存感激，擔任CPR教學義工。

嘉義縣消防局今天表示，東石鄉6旬林姓男子今年5月5日凌晨在家中突感不適，起床喝杯水後就失去意識，他的女兒立即撥打119，消防局派遣朴子消防分隊救護車趕往，並實施派遣線上指導心肺復甦術（Dispatch-assisted CPR、簡稱DA-CPR）指導家屬實施CPR，直到救護人員陳建宏、李文傑接手使用AED（自動體外心臟去顫器）搶救。

陳建宏指出，到場時，評估林男呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即安裝AED監測後電擊，並使用心臟按壓器施作心臟按摩，當儀器再次評估時，恢復了自主心跳，且住院治療後，現在已返家休養。

陳建宏說，這是從事消防工作以來最快樂的事之一，能夠運用CPR成功救回人命，且因為DA-CPR及家屬施作CPR得宜，讓這起意外有了圓滿結局。

嘉義縣消防局朴子分隊分隊長蔡紹文指出，因9月7日將在朴子公所舉辦CPR推廣活動，因此，日前與陳建宏前往林男住處探視，並邀請他到場現身說法，林男很爽快地答應擔任CPR教學的義工，讓更多人受惠。

救護人員陳建宏日前探視林男，看見他健康的模樣，兩人感動地擁抱，林男的女兒在旁也泛淚喜獲父親新生。

蔡紹文指出，林男女兒眼眶泛紅的對父親說，幸好你有活下來。在林男昏迷當下，由於他的女兒從事醫療相關行業，具有基礎急救知識，知道要把握急救黃金時間，在報案後，119線上引導她施作CPR，加上有節拍聲可依循，才能順利完成施作。

CPR嘉義
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

豆農酪農攜手 國內第一家迷客夏手搖飲品行銷國產豆奶

2019-08-08 16:47

嘉義市多處停電 台電：建築工地物品掉落導致

2019-08-08 16:12

利奇馬來襲葉菜類漲1成多 西螺農民搶收蔬菜

2019-08-08 15:46

因應利奇馬颱風 台南部署400多部抽水機20多萬砂包

2019-08-08 15:13

台南麻豆文旦首外銷加拿大 一級品每公斤200元

2019-08-08 15:02

影／台南鐵路地下化挖到這樣東西 見證糖業歷史

2019-08-08 15:01

整車被鳥大便轟炸 網友笑：至少要洗車3小時了！

2019-08-08 14:30

半夜起床心跳停 父親節前逃大難

2019-08-08 14:21

熱門文章

李永豐公布紙風車13年帳目 將對葉慶元提告

2019-08-07 20:23

顏寬恒要他「阻韓請去選總統」 陳柏帷反諷公民課本有教

2019-08-07 19:55

最後一波汰換老舊冷氣冰箱！竹市今宣布加碼1300萬補助

2019-08-08 13:45

綠營發起普度拒用「旺」食品 寺廟：農曆7月不用那些

2019-08-07 18:57

搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...

2019-08-08 08:46

莫忘60年前87水災 老照片記錄郵差災區尋人送信的感動

2019-08-07 23:26

北投昨晨地震 氣象局：火山活動免驚

2019-08-07 23:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top