台南麻豆文旦首外銷加拿大 一級品每公斤200元

2019-08-08 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



麻豆文旦產季即將來臨，台南市府在外貿協會協助下，今年首度打入加拿大市場，今天在麻豆正式啟動麻豆文旦及農產加工品海外拓銷，市長黃偉哲表示，今年文旦品質更勝去年，外銷到加拿大的一級品每公斤賣到200元，對次大陸市場是否受到影響，他認為情況還無法評估，但市府就是積極的開闊海外市場，包括新加坡及加拿大，還有東北亞日本等市場有待開拓。

台南市府在外貿協會協助下，配合出口業者首度進軍加拿大，將在當地知名超市販售台南麻豆文旦，文旦由農民張仲賢供貨，張仲賢說，出口的是一級品，國內售價每公斤200元，交給貿易商也是200元，他是柚農二代栽植文旦已有40多年，種植4公頃也收購其他農民的優質文旦，很高興能夠成為首批外銷加拿大的先鋒。

市長黃偉哲表示，今年文旦品質更勝去年，如今中元節還沒到，中秋節的銷售已啟動，相信收益可讓農民滿意。至於大陸市場是否受到影響，目前情況還無法評估，但市府能做的，就是積極的開闊大陸之外的海外市場，包括新加坡，預估銷售量將比去年增加，加拿大的市場也不錯，也在打通東北亞國家的市場。

黃偉哲指出，在外貿協會協助下，台南市府8月及9月將前往新加坡、加拿大等舉辦展售會，全力行銷台南的農產品與農產加工品，積極開拓海外市場，對大陸的市場情況預做因應，農業無關乎政治，凡事不必政治化，市府會做好照顧農民的工作。

全台文旦去年外銷3414公噸，較前年2437公噸增加4成，其中去年外銷大陸2380公噸為最大宗，台南市府農業局強調，除拓展加拿大市場外，也積極規劃新加坡等國家通路販售，希望維持海外大型通路農產品供貨穩定，進而爭取海外長期契約訂單。