親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

強颱利奇馬逼近！陸上警報增新竹縣市 不排除再增強

如何終結貿易戰？中共必須停止的「七宗罪」

台南麻豆文旦首外銷加拿大 一級品每公斤200元

2019-08-08 15:02聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

麻豆文旦產季即將來臨，台南市府在外貿協會協助下，今年首度打入加拿大市場，今天在麻豆正式啟動麻豆文旦及農產加工品海外拓銷，市長黃偉哲表示，今年文旦品質更勝去年，外銷到加拿大的一級品每公斤賣到200元，對次大陸市場是否受到影響，他認為情況還無法評估，但市府就是積極的開闊海外市場，包括新加坡及加拿大，還有東北亞日本等市場有待開拓。

台南市府在外貿協會協助下，配合出口業者首度進軍加拿大，將在當地知名超市販售台南麻豆文旦，文旦由農民張仲賢供貨，張仲賢說，出口的是一級品，國內售價每公斤200元，交給貿易商也是200元，他是柚農二代栽植文旦已有40多年，種植4公頃也收購其他農民的優質文旦，很高興能夠成為首批外銷加拿大的先鋒。

市長黃偉哲表示，今年文旦品質更勝去年，如今中元節還沒到，中秋節的銷售已啟動，相信收益可讓農民滿意。至於大陸市場是否受到影響，目前情況還無法評估，但市府能做的，就是積極的開闊大陸之外的海外市場，包括新加坡，預估銷售量將比去年增加，加拿大的市場也不錯，也在打通東北亞國家的市場。

黃偉哲指出，在外貿協會協助下，台南市府8月及9月將前往新加坡、加拿大等舉辦展售會，全力行銷台南的農產品與農產加工品，積極開拓海外市場，對大陸的市場情況預做因應，農業無關乎政治，凡事不必政治化，市府會做好照顧農民的工作。

全台文旦去年外銷3414公噸，較前年2437公噸增加4成，其中去年外銷大陸2380公噸為最大宗，台南市府農業局強調，除拓展加拿大市場外，也積極規劃新加坡等國家通路販售，希望維持海外大型通路農產品供貨穩定，進而爭取海外長期契約訂單。

今年麻豆文旦的外銷首航在麻豆區普明園起動，外銷到加拿大，隨同出貨的還有火龍果、蜂蜜柚子茶、柚子蔘、台南越光米、關廟麵、牛蒡乾、蓮藕粉、果乾及鹽水意麵與毛豆、黑豆、胡麻等系列產品，由黃偉哲與張仲賢及麻豆區農會總幹事孫慈敏、鹽水區農會總幹事邱子軒等，一起替外銷農產品裝箱封櫃正式啟航。

台南市麻豆文旦今年首度啟動外銷加拿大，首批裝櫃出發。記者吳淑玲／攝影
台南市麻豆文旦今年首度啟動外銷加拿大，首批裝櫃出發。記者吳淑玲／攝影
分享
台南市長黃偉哲（前排中）今天主持麻豆文旦外銷加拿大啟動行動。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（前排中）今天主持麻豆文旦外銷加拿大啟動行動。記者吳淑玲／攝影
分享
台南市麻豆文旦今年首度啟動外銷加拿大。記者吳淑玲／攝影
台南市麻豆文旦今年首度啟動外銷加拿大。記者吳淑玲／攝影
分享
台南市長黃偉哲（右）與柚農張仲賢共同啟動外銷加拿大行動。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）與柚農張仲賢共同啟動外銷加拿大行動。記者吳淑玲／攝影
分享

文旦加拿大農民
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／台南鐵路地下化挖到這樣東西 見證糖業歷史

2019-08-08 15:01

整車被鳥大便轟炸 網友笑：至少要洗車3小時了！

2019-08-08 14:30

因應利奇馬颱風 台南部署400多部抽水機20多萬砂包

2019-08-08 15:13

半夜起床心跳停 父親節前逃大難

2019-08-08 14:21

雲林藍立委徵召兩女將 加韓國瑜「贏林3W連線」

2019-08-08 12:59

超強守門員 超商店員輪番上陣攔阻詐騙

2019-08-08 12:26

黃偉哲又當爸爸了！父親節在臉書狂曬女兒照

2019-08-08 12:23

李家祖墳爭議 雲林縣府：遵守程序正義執行

2019-08-08 12:14

出養人型態轉變 600孩童找嘸家

2019-08-07 23:58

收養人：親生不是最重要的事

2019-08-07 23:56

雲林立委選舉／藍營謝淑亞、張嘉郡出征

2019-08-07 23:55

從警30年父代母職／模範父親表揚 女兒為癌父爭取

2019-08-07 23:46

感念若瑟醫院顧雲林醫療 國中生畫「阿督仔病院」繪本

2019-08-07 15:52

影／情人節快樂！95嬤丹田有力喊：大家快樂

2019-08-07 14:39

蘇治芬苦行第二日鐵腿 醫師：多休息、泡熱水可舒緩

2019-08-07 14:36

暑假隨母回越南探親 國三生感染登革熱

2019-08-07 13:35

雲林去殼筍價格低迷 農委會喊出收購價每公斤12元

2019-08-07 12:44

「七娘媽生，做十六歲」 台南彰顯傳統生命禮俗

2019-08-07 12:43

李佳芬娘家祖墳涉違法？ 雲縣府：尚未收到查報結果

2019-08-07 12:39

影／退休警樂觀抗癌、照顧子女老母 獲頒模範父親

2019-08-07 12:09

口湖鄉成龍社區代表雲林 參加全國金卓越社區選拔

2019-08-07 12:08

以低碳城市為目標 台南將闢2座大型生態特色公園

2019-08-07 11:05

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

李永豐公布紙風車13年帳目 將對葉慶元提告

2019-08-07 20:23

批紙風車19年拿政府3.6億 葉慶元：敢說沒拿公家一毛錢？

2019-08-07 16:25

顏寬恒要他「阻韓請去選總統」 陳柏帷反諷公民課本有教

2019-08-07 19:55

綠營發起普度拒用「旺」食品 寺廟：農曆7月不用那些

2019-08-07 18:57

搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...

2019-08-08 08:46

香港罷工台中哈密瓜遭殃 網路促銷600顆不到兩天全銷光

2019-08-07 15:50

莫忘60年前87水災 老照片記錄郵差災區尋人送信的感動

2019-08-07 23:26

最後一波汰換老舊冷氣冰箱！竹市今宣布加碼1300萬補助

2019-08-08 13:45

北投昨晨地震 氣象局：火山活動免驚

2019-08-07 23:33

陳柏惟稱參選立委為阻韓國瑜 顏寬恒：請去選總統

2019-08-07 16:02

侯友宜半小時內到應變中心 眾人驚：睡辦公室？

2019-08-08 07:47

花蓮日據首富老宅 屋主自提歷史建築

2019-08-08 00:01

開學了學生卻跑了 公共化幼兒園招生衝擊私幼

2019-08-07 18:55

整車被鳥大便轟炸 網友笑：至少要洗車3小時了！

2019-08-08 14:30

影／國旗裝當球衣 文英足球隊要大家亮眼

2019-08-07 22:54

烏溪鳥嘴潭人工湖將動工 環團憂心下游民眾食飯著攪沙

2019-08-08 07:43

日型男議員小泉進次郎婚訊 林智堅暖心祝賀揭跨海情誼

2019-08-07 16:57

守護80年花蓮首富老宅 屋主提報歷史建物

2019-08-07 15:44

同舟共濟 小林國賠勝訴者捐衣義賣敗訴者繳裁判費

2019-08-08 07:51

無視斑馬線退縮美意 行人在車道斜著走挨撞更吃虧

2019-08-08 09:16

女村長當年7小時走下山 走過10年堅持「我們要回家」

2019-08-08 13:11

「偷雞賊」石虎不再偷雞 中寮農民有撇步

2019-08-07 18:54

新北「日月星辰」4大景觀橋 星光閃爍成浪漫聖地

2019-08-08 07:55

影／拆五股垃圾山 侯友宜：拆除的決心不會因颱風停止

2019-08-08 11:10

黃偉哲又當爸爸了！父親節在臉書狂曬女兒照

2019-08-08 12:23

台南唯一！郵務士自製明信片 看見佳里郵便局之美

2019-08-07 18:08

冒牌「欣泰」瓦斯安檢通知 土城警呼籲民眾勿上當

2019-08-08 11:03

嚴防颱風釀水患 韓國瑜：一步都不放鬆

2019-08-07 18:41

出養人型態轉變 600孩童找嘸家

2019-08-07 23:58

中元祭放水燈遊行14日登場 基隆又將「封城」

2019-08-07 16:34

友善石虎有錢賺 南投縣試辦友善石虎給付獎勵

2019-08-07 18:54

快儲水！林口泰山地區將停水 最長達30小時

2019-08-08 12:30

北港300名學行成年禮 依古俗16歲「脫絭」轉大人

2019-08-08 00:24

迎風狗公園水髒 戲水區挨批淪「大便池」

2019-08-08 00:05

雲林藍立委徵召兩女將 加韓國瑜「贏林3W連線」

2019-08-08 12:59

10日新竹漁港嘗海味體驗漁村文化 一起加入海洋保育

2019-08-07 18:37

基隆試辦斑馬線退縮 行人未照著走…

2019-08-07 23:49

披綠袍參選山原立委 伍麗華：原住民權益超越黨派

2019-08-07 17:56

莫拉克10周年感恩晚會 楊秋興在國外不克參加

2019-08-07 19:45

市府盼「特專三」成兒童樂園基地 侯友宜：天天兒藝節

2019-08-07 15:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top