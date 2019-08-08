影／台南鐵路地下化挖到這樣東西 見證糖業歷史

2019-08-08 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市鐵路地下化市區段目前已經開挖， 過程中挖出疑似貝塚、清代青花瓷與早期製糖所用的糖漏，台南市文化資產管理處上午邀集專家前往現場會勘，專家要求後續開挖時應了解其範圍與內涵，再做認定是否為重要的文化遺址。

鐵路地下化日前原本要拆除地上物，但是地方文史人士提報現場有清代時的張家古井，拆除作業因此暫緩，而最近施工單位興建水溝，地方文史人士在發現疑似文化層，向文資處提出文資審議的申請。

上午文資處與審議委員前往新樓醫院東側開挖現場會勘，地方關心人士也想進入，遭到施工單位鐵道局人員攔阻，現場發生爭吵，民眾表示，關心地方上的文化資產，為何不能進入現場了解，但是鐵道局則表示，現場管制、外人不能任意進入，最後只同意在遠處觀望。

提報當地「崙仔頂清代文化層」 的地方文史工作者張明山表示，上個月中施工單位進行開挖，他到現場檢視，發現至少有三樣重要的文化資產。

包括疑似史前時代人們捕食的貝類堆積遺址，清代「青花纏枝靈芝碗」，德化窯製，約清代嘉慶、咸豐年間（18世紀末葉至19世紀），並非一般庶民使用之器物，能在此處出土，也突顯了這裡曾經的居民生活富裕、非富即貴。

最引人注目的是疑似「糖漏」殘片的出土，正可以印證東門大街曾經是「糖間」集散地之說法，以往「糖漏」曾在製造地出土，而今確是在使用地出土，意義上是截然不同的。

張明山並指出，從文獻上顯示，當地在清末到日治年間是市區裡面重要的糖間聚集處，將粗糖精製成白糖時需要用到糖漏，但過去相關出土的文物卻非常少，這次因為鐵路地下化開挖而被發現的文化層，正可以應証之前的文獻記載。