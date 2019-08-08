永康社教中心研習班成果展 多項書法作品要你好看

2019-08-08 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



永康區社教中心自即日起至8月23日，舉辦一年一度的成人及兒童研習班成果展，並於8月10日上午10時舉辦開幕茶會，除了靜態展示，還有動態表演、書法揮毫、科學工藝品展示及手工藝DIY教學等活動，充分展現研習班學員們的學習成果，歡迎大朋友小朋友前來欣賞。

本次參與成果展出的有汪崇楹書法班、張方華書法班、鄭福成兒童書法班、陳月鳳黏土拼貼班、林秀娟木製科學工藝班、郭庭彰兒童寫作班及劉聰慧水墨畫班，作品質量兼具，有的展現成熟之技法，有的流露純真的創意。

開幕茶會當天之動態演出有老師林秋指彬指導的37式太極拳演示、老師林志英指導的13式太極拳演示、老師呂曉川的57式太極劍演示、老師嚴豐文指導的兒童烏克麗麗演奏及林緯綸指導的兒童魔術秀表演，此外，還有汪崇楹、鄭福成及張方華3位老師的書法揮毫，老師劉聰慧與繪畫班學員們現場寫生創作，老師陳月鳳準備了簡單、趣味、有創意的豬寶寶毛巾架DIY教學課程，老師林秀娟將展示精巧、好玩的木製科學工藝品，活動內容琳瑯滿目，千萬別錯過。