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中區資訊展暨幸福生活博覽會登場 3C珠寶糕餅1次購足

2019-08-08 14:06聯合報 記者趙容萱╱即時報導

暑假中部最大3C展中區資訊展今天登場，挾帶高人氣的中區資訊展為搶攻學生開學商機，推出筆電、桌機、電競等配套優惠，讓民眾搶便宜，今年首度與幸福生活博覽會合辨，共有120家廠商、300個攤位共襄盛舉，展期到11日。主辦單位台中市電腦公會說，今年採複合式展場，婚紗、糕餅、珠寶、3C、家電、電競等讓消費者一次購足，現場好康活動不間斷 機車、XBOX ONE X 1TB獎不完。

中區資訊展暨幸福生活博覽會今天上午開幕，包括台中市副市長令狐榮達、立委何欣純、台中市電腦公會理事長石立欽、台中市商業會理事長賴正庭、電腦公會全國聯合會理事長金際遠、台灣區珠寶公會理事長張文欽、台中市金銀珠寶公會理事長藍孝儒，以及台中市政府經發局專門委員陳麗珠等人均出席。

台中市電腦公會說明，今年業者為搶攻開學前的3C購物潮，有電腦系統、影音家電、車聯網、數位通訊、及數位學習等五大區域，筆電、桌機、電競 百款新機齊發。消費者健康意識抬頭，空氣清淨機成熱銷款，預估增加二成的購買率。

台中市副市長令狐榮達說，除資訊展享受科技便利，幸福生活博覽會涵蓋台中地方特色產品，包含時尚珠寶展區，結合幸福婚紗及手作糕餅等內容，充分展現台中市幸福婚姻鏈活動，鼓勵台中的年輕人脫單成家創造幸福。台中市電腦公會今年首度結合幸福生活博覽會共同舉辦，發揮更大群眾效應，響應台中購物節，憑台中市7、8月消費發票即可免費參觀，邀請民眾暑假期間帶著小孩來一趟歡樂與幸福的科技展覽之旅。

中區資訊展暨幸福生活博覽會今天上午開幕，搶攻學生開學商機。記者趙容萱／攝影
中區資訊展暨幸福生活博覽會今天上午開幕，搶攻學生開學商機。記者趙容萱／攝影
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中區資訊展暨幸福生活博覽會今天上午開幕，搶攻學生開學商機。記者趙容萱／攝影
中區資訊展暨幸福生活博覽會今天上午開幕，搶攻學生開學商機。記者趙容萱／攝影
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中區資訊展暨幸福生活博覽會今天上午開幕，搶攻學生開學商機。記者趙容萱／攝影
中區資訊展暨幸福生活博覽會今天上午開幕，搶攻學生開學商機。記者趙容萱／攝影
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