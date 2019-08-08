中區資訊展暨幸福生活博覽會登場 3C珠寶糕餅1次購足

2019-08-08 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



暑假中部最大3C展中區資訊展今天登場，挾帶高人氣的中區資訊展為搶攻學生開學商機，推出筆電、桌機、電競等配套優惠，讓民眾搶便宜，今年首度與幸福生活博覽會合辨，共有120家廠商、300個攤位共襄盛舉，展期到11日。主辦單位台中市電腦公會說，今年採複合式展場，婚紗、糕餅、珠寶、3C、家電、電競等讓消費者一次購足，現場好康活動不間斷 機車、XBOX ONE X 1TB獎不完。

中區資訊展暨幸福生活博覽會今天上午開幕，包括台中市副市長令狐榮達、立委何欣純、台中市電腦公會理事長石立欽、台中市商業會理事長賴正庭、電腦公會全國聯合會理事長金際遠、台灣區珠寶公會理事長張文欽、台中市金銀珠寶公會理事長藍孝儒，以及台中市政府經發局專門委員陳麗珠等人均出席。

台中市電腦公會說明，今年業者為搶攻開學前的3C購物潮，有電腦系統、影音家電、車聯網、數位通訊、及數位學習等五大區域，筆電、桌機、電競 百款新機齊發。消費者健康意識抬頭，空氣清淨機成熱銷款，預估增加二成的購買率。