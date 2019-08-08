雲林藍立委徵召兩女將 加韓國瑜「贏林3W連線」

2019-08-08 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣國民黨2席立委人選確定，海線立委參選人徵召張嘉郡、山線則徵召謝淑亞，國民黨雲林縣黨部今天召開「贏林3W連線」大會，推出兩位女將再加上是雲林女婿國民黨總統提名參選人的韓國瑜，誓言要讓最接地氣的三人組合勝出。

今天大會上，雲林縣議會議長沈宗隆、國民黨團總召林建鴻、誠信黨團總召黃文祥、藍營縣議員、鄉鎮首長與各界代表，約有百餘人參加。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，感謝黨中央大智慧徵召會贏的兩位立委參選人，也感謝張嘉郡、謝淑亞接受徵召擔當重任，更感謝水利會長林文瑞以全國大選為重成全，未來將全力輔選雲林縣的山海線立委選舉。

許宇甄說，為了達成「雲林贏，台灣就贏」目標，在輔選第一步將雲林女婿韓國瑜，與張嘉郡、謝淑亞組成3人組『贏林3W連線』，W是WIN的英文縮寫、3W代表3贏，相信明年絕對會勝選。

張嘉郡說，卸任立委期間她時常走訪國外，看國際先進城市發展，對比雲林縣在民進黨執政這13年間的百廢待舉，讓她感到雲林該是要換新裝再現風華的時候。

這段時間基層不斷勸進，讓她從新思考要再為地方貢獻心力，因此才決定承擔這個責任，也感謝林文瑞會長成全，從現在開始要與大家攜手打拼，把山線、海線連成一線，共創總統與兩席立委三贏的佳績。

謝淑亞表示，她是嘉義布袋人，嫁來雲林後他鄉已經變成故鄉，雲林是她的家，如果可以讓雲林更好，即使原本人生沒有的規劃，她願意全力以赴擔此重任參選。

謝淑亞說，她在擔任副縣長期間，有更多的機會到各鄉鎮市走訪，也發現更多散佈各角落的雲林之美，並感受大家的肯定與鼓勵，更看到鄉親們殷切期盼雲林更好的眼神，因此未來希望把雲林變好，讓雲林人更幸福美好。