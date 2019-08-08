雲林學生自製火箭升空 見證航太科學的偉大

2019-08-08 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



從福衛五號到七號一顆顆台灣衛星升空，帶動了火箭熱潮！雲林縣大成商工透過社區教育資源均質化計畫，與虎尾崇德國中課程合作，邀請成功大學航太系教授景鴻鑫師生團隊教導學生製作實驗火箭，日前一架架火箭發射升空，崇德國中宛如成為雲林太空中心，讓航太科技走進校園教學領域。

團隊講師黃佩瑩帶領多位種子老師指導國、高中生動手做科學，為科普教育扎根，學生在實驗室內分組研討，就為完成心願讓人生中第一架火箭順利升空。

每個學生細心思考，從畫火箭設計圖、鋸木、磨形、配線、安裝火藥等全部DIY，有人專注投入到連午飯都顧不得吃，老師見識到科學的魅力，「竟讓學生能廢寢忘食？」。

每個環節都不能有差錯，火箭才升得了空，指導老師要求學生每個環節都要做到完美無缺，包括火箭頭和箭翼配置，絲毫不容含糊，讓學生體驗到真善美的科學精神，一架架火箭完工，學生也一一命名，「宇宙號」「阿波羅」，也有人取名「小叮噹」。

大家最期待發射時間的到來，教師帶領操場，安裝發射台，學生逐一把完成的火箭裝上發射台，齊喊「3、2、1」倒數後，電控按鈕一觸的剎那間，火光噴發，「咻」 一聲，火箭便如雷電一般快速飛衝上天，每一架火箭升空，總引來一陣陣驚叫聲。

學生見自己火箭升空，成就感學寫在臉上，每個人仰望天空露出微笑，迎接降落傘帶著火箭緩緩下降，共同見證科學的偉大，學生說，小時候玩煙火，如今親手打造的火箭成功升空，太美妙了，真想當太空人跟著火箭一起升空。