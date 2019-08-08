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雲林學生自製火箭升空 見證航太科學的偉大

2019-08-08 12:27聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

從福衛五號到七號一顆顆台灣衛星升空，帶動了火箭熱潮！雲林縣大成商工透過社區教育資源均質化計畫，與虎尾崇德國中課程合作，邀請成功大學航太系教授景鴻鑫師生團隊教導學生製作實驗火箭，日前一架架火箭發射升空，崇德國中宛如成為雲林太空中心，讓航太科技走進校園教學領域。

團隊講師黃佩瑩帶領多位種子老師指導國、高中生動手做科學，為科普教育扎根，學生在實驗室內分組研討，就為完成心願讓人生中第一架火箭順利升空。

每個學生細心思考，從畫火箭設計圖、鋸木、磨形、配線、安裝火藥等全部DIY，有人專注投入到連午飯都顧不得吃，老師見識到科學的魅力，「竟讓學生能廢寢忘食？」。

每個環節都不能有差錯，火箭才升得了空，指導老師要求學生每個環節都要做到完美無缺，包括火箭頭和箭翼配置，絲毫不容含糊，讓學生體驗到真善美的科學精神，一架架火箭完工，學生也一一命名，「宇宙號」「阿波羅」，也有人取名「小叮噹」。

大家最期待發射時間的到來，教師帶領操場，安裝發射台，學生逐一把完成的火箭裝上發射台，齊喊「3、2、1」倒數後，電控按鈕一觸的剎那間，火光噴發，「咻」 一聲，火箭便如雷電一般快速飛衝上天，每一架火箭升空，總引來一陣陣驚叫聲。

學生見自己火箭升空，成就感學寫在臉上，每個人仰望天空露出微笑，迎接降落傘帶著火箭緩緩下降，共同見證科學的偉大，學生說，小時候玩煙火，如今親手打造的火箭成功升空，太美妙了，真想當太空人跟著火箭一起升空。

崇德國中校長林秀娟感謝大成商工校長鄒紹騰的協助，讓學生率先在雲林上了第一堂實驗火箭課，體驗有深度的科學，擴展自然科學的視野，也領略科學的趣味，從做中學來提昇學習興趣，意義非凡。

虎尾大成商工和崇德國中委託成大火箭團隊教導製作火箭，一架架自製火箭咻咻升空，學生...
虎尾大成商工和崇德國中委託成大火箭團隊教導製作火箭，一架架自製火箭咻咻升空，學生雀躍不已。記者蔡維斌／攝影
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崇德國中率先上了第一堂火箭航太課程，生動有趣，也領略航空科學的偉大。記者蔡維斌／...
崇德國中率先上了第一堂火箭航太課程，生動有趣，也領略航空科學的偉大。記者蔡維斌／攝影
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親手打造的火箭，升空前學生用手機拍下火箭英姿。記者蔡維斌／攝影
親手打造的火箭，升空前學生用手機拍下火箭英姿。記者蔡維斌／攝影
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崇德國中率先上了第一堂火箭航太課程，生動有趣。記者蔡維斌／攝影
崇德國中率先上了第一堂火箭航太課程，生動有趣。記者蔡維斌／攝影
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大成商工和崇德國中學生認真學習製造火箭。記者蔡維斌／攝影
大成商工和崇德國中學生認真學習製造火箭。記者蔡維斌／攝影
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虎尾大成商工和崇德國中委託成大火箭團隊教導製作火箭，一架架自製火箭咻咻升空，學生...
虎尾大成商工和崇德國中委託成大火箭團隊教導製作火箭，一架架自製火箭咻咻升空，學生雀躍不已。記者蔡維斌／攝影
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大成商工和崇德國中學生認真學習製造火箭。記者蔡維斌／攝影
大成商工和崇德國中學生認真學習製造火箭。記者蔡維斌／攝影
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