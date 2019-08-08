超強守門員 超商店員輪番上陣攔阻詐騙

2019-08-08 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市北區OK超商開元門市，熱心協助警方攔阻民眾遭電信詐騙，上個月從店長徐正杰到店員黃碇鈞輪番上陣，一個月內就協助攔阻3起購買點數詐騙，金額2萬5千元，堪稱防詐最強守門員，市警五分局長陳錦文今天前往超商感謝。

警方以大數據分析詐欺被害人交款模式，發現遭詐民眾多以匯款及購買遊戲點數等方式，將款項交付造成財產損失。匯款可分為ATM、網路匯款及臨櫃匯款，而購買點數則是前往超商等通路購買後，告知遊戲點數卡密碼。為防制詐騙案件發生，市警五分局成立阻詐LINE群組，邀集轄內金融機構行員及超商店員擔任防詐守門員，在民眾臨櫃匯款或購買點數時加以關懷提問，如察覺有異立即通報警方前往，做為防詐最後的一道防線。

五分局統計轄區108年7月份攔阻詐騙成效金融機構1件，超商4件，總計攔阻金額62萬5千元，分別為京城銀行府城分行、統一超商育德門市及OK超商開元門市，其中OK超商開元門市，從店長到店員輪番上陣，一個月內就協助攔阻3起購買點數詐騙，堪稱防詐最強守門員。分