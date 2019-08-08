「利奇馬」陸上警報 黃敏惠呼籲市民朋友做好防颱準備

2019-08-08 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



中央氣象局今天發布強颱「利奇馬」陸上颱風警報，嘉義市府今早常設「嘉義市政府災害防救緊急應變群組」，隨時監控颱風動態，並在市區5處設置11台移動式抽水機，嘉義市長黃敏惠呼籲市民注意颱風動態、配合移除洩水孔遮蔽物、檢視加固門窗與招牌植栽。

嘉義市環保局表示，因應颱風來臨，目前除對於易淤積處加強清理外，並加強巡查道路旁側溝排水孔，如有阻塞情形隨即清除。此外，市府也針對路樹進行防災性修剪，降低颱風樹枝折斷傾倒可能。

環保局提醒民眾，把握今天迅速清潔住家四周的排水溝，移除覆蓋洩水孔，若發現道路排水溝有阻塞情事，請撥打環保局（05）-2251775申請清淤。

市府預計在今天中午12點前完成11台移動式抽水機佈設，嘉義市府提醒用路人注意各地下道入口LED警示訊息，民眾欲索取防汛沙包，可向里辦公處告知沙包需求數量，或可自行至忠孝路牛稠溪橋旁右側之「後湖抽水站」向管理人員林博川（連絡電話：0933-356-878）登記後領取。

黃敏惠呼籲民眾做好居家排水疏通，住家前洩（排）水孔請勿覆蓋、阻塞，避免雨水無法即時宣洩造成積水，另外道路側溝及大排，若有阻塞排水不良等現象，請通知當地里長、環保局或工務處，以利派工前往清疏（淤）。