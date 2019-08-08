莫拉克風災十周年 曾文水庫永續利用館開放參觀

2019-08-08 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



今年為莫拉克風災10周年，為配合行政院政策，經濟部水利署南區水資源局將自今天起至9月8日止，於區內水庫永續利用館辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」成果展。

南水局指出，曾文水庫於民國56年動工，民國62年10月31日竣工，總蓄水容量高達七億八百萬立方公尺兼具防洪、給水、灌溉、發電、觀光等多元功能，為當時東亞第一大水庫。45年營運歲月中，以98年8月8日莫拉克風災為最大考驗，也因此推動「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」改造水庫，延長水庫壽命。

南水局表示，本次成果展為期一個月，天天提供民眾入館體驗，讓今年暑假期間多一個遊憩參觀的好去處，更希望國人藉由回顧災害歷史，汲取寶貴的防災經驗，從經驗中學習反思，達到全民防災意識建立之目的。