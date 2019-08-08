莫拉克風災十周年 曾文水庫永續利用館開放參觀
今年為莫拉克風災10周年，為配合行政院政策，經濟部水利署南區水資源局將自今天起至9月8日止，於區內水庫永續利用館辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」成果展。
南水局指出，曾文水庫於民國56年動工，民國62年10月31日竣工，總蓄水容量高達七億八百萬立方公尺兼具防洪、給水、灌溉、發電、觀光等多元功能，為當時東亞第一大水庫。45年營運歲月中，以98年8月8日莫拉克風災為最大考驗，也因此推動「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」改造水庫，延長水庫壽命。
南水局表示，本次成果展為期一個月，天天提供民眾入館體驗，讓今年暑假期間多一個遊憩參觀的好去處，更希望國人藉由回顧災害歷史，汲取寶貴的防災經驗，從經驗中學習反思，達到全民防災意識建立之目的。
南水局提到，曾文水庫以多元豐富的生態環境，不僅通過了環保署環境教育場所的認證，更設置資料豐富的「永續利用館」教育平台展示曾文水庫的歷史，還配合推出一系列環境教育課程可供民眾參與學習。 本次活動展現「回顧」、「傳承」、「展望未來」的概念價值，希望藉由此活動讓參觀民眾感念曾文水庫對嘉南地區用水的付出，進而了解曾文水庫的歷史和功能，並呼籲民眾愛護山林、珍惜用水，與我們共同守護嘉南地區的生命活水源頭。
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