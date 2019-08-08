男子心跳停止 消防員與女兒攜手搶救 重生喜過父親節

2019-08-08 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣東石鄉60歲林姓男子5日凌晨在家突感不適，起床喝杯水失去意識，女兒撥打119，消防局派遣朴子消防分隊趕往，實施派遣線上指導心肺復甦術（簡稱 DA-CPR）指導家屬CPR，直到救護人員陳建宏、李文傑接手使用AED搶救，讓林男恢復自主心跳，成功救回性命，父親節陳建宏到林家探視，林男與陳建宏感動擁抱，女兒泛淚喜獲父親新生。

林男女兒眼眶泛紅對父親說，幸好你有活下來。林男昏迷當下，因女兒從事醫療相關行業，具基礎急救知識，把握急救黃金時間，報案後119線上引導她施作DA-CPR，第一次施作心裡害怕，尤其是第一下壓下時，聽到劈啪一聲，擔心無法再繼續，幸好119線上指導讓她冷靜，有節拍聲讓她依循，才能順利完成施作。

林男感謝消防隊即時救援，當天他感到胸口不適，起床喝杯水就昏倒，醒過來已是2天後，睜開眼睛時，護理師還對他豎起大拇指，對他復甦感到讚許；林男妻子說，醫生也說能清醒真是奇蹟。林男目前只有感到胸口好像內傷一樣悶悶痛痛，他笑說，當時不知道是被槌的有多重。