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嘉義縣明天照常上班上課

2019-08-07 21:04聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府今晚8點25分宣布，因嘉義縣尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，明天照常上班及上課，提醒民眾颱風期間應多加注意安全。

嘉義縣政府今晚8點25分宣布，因嘉義縣尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，明天照常上...
嘉義縣政府今晚8點25分宣布，因嘉義縣尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，明天照常上班及上課。記者魯永明／攝影
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