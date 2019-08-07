情人節父親節陳明文蔡易餘邀美女民代唱歌 PK獻祝福

2019-08-07 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



今天情人節明天父親節，拚連任的嘉義縣立委陳明文參加無差別父親節歌唱大賽，獻聲大唱爸爸ㄟ歌。圖／陳明文服務處提供 分享 facebook 今天情人節明天父親節，拚連任的嘉義縣立委陳明文、蔡易餘，特別選在下午1點14分(代表一生一世)同時間在臉書貼影片，邀請女議員林緗亭、劉雅文，鄉代陸怡蓁、張伊芊參加無差別父親節歌唱大賽，獻聲大唱爸爸ㄟ歌，陳明文、蔡易餘說，誰的歌聲好聽，就交鄉親評分。

陳明文、蔡易餘同步在自己官方LINE推出「製作賀卡傳情活動」，只要民眾加入立委好友，就可透過系統填資料，自行製作情人節、父親節賀卡，轉傳給想祝福的對象，積極搶攻網路市場，不少人第一次嘗鮮使用，感到有趣。

推出的影片，開場旁白即表明絕對歪樓，不留情面。第一位登場的蔡易餘，主持人笑說因為太忙所以單身，他馬上回說「你怎麼知道我沒有」苦笑帶過，隨後選伍佰經典名歌「愛你一萬年」，但中間一度忘詞超尷尬，只好跳到副歌完成任務。

壓軸登場陳明文，帶來膾炙人口的一支小雨傘，身為父親的腳色，他說爸爸責任非常重大，感同身受其辛苦，祝福大家父親節快樂，對於今年還是單身的朋友，則希望他們對自己好一點。

六位參賽政治人物，除陳明文結婚生子當阿公，張伊芊10月出嫁，餘4人還是單身，林緗亭說，都在幫蔡易餘輔選，情人好幾個，唯一一個不能挑的情人是阿爸，選余天老歌九月九的酒獻唱給爸爸，並送蔡易餘痠痛貼布，慰勞辛苦。水上鄉代陸怡蓁說，服務選民太忙，沒時間交男朋友，以心花開這首歌，唱出心裡的渴望，展現出陽光活潑的一面。