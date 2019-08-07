退休警事母至孝還父兼母職 女兒推薦模範父親

2019-08-07 15:58 中央社 嘉義縣7日電



嘉義縣大林鎮抗癌退休警察黃正任照顧年邁母親，並父兼母職照顧3名子女長大成人，他的女兒特別向公所推薦表揚，鎮長簡志偉認為他的行為足堪表率，今天頒發模範父親匾額。

簡志偉表示，黃正任56歲，19歲擔任警察，打擊犯罪，工作地點遍及台灣各地，民國76年結婚，與妻子育有3名子女，10多年前返回家鄉大林鎮服務，將獨居母親接回同住，他事母至孝，照顧家庭、兒女盡心盡力。

不過，與妻子於95年離異，當時最小的女兒還在就讀國小，他一個大男人，不僅父兼母職照顧3個子女，還要照料年邁母親，其中辛苦滋味不足為外人道。

簡志偉指出，黃正任101年間因身體病痛到醫院急診，確診罹患肺腺癌，因有母親、子女需要照顧，他以堅強毅力撐過每一次痛苦的治療過程；從罹癌至今已7年，後來雖然發現癌細胞轉移至腦部，他仍以樂觀正向態度抗癌。

黃正任的女兒黃予玄表示，父親從警30年，父兼母職照顧3名子女，7年前因罹癌退休，雖然醫院家庭兩頭燒，仍以樂觀正面態度抗癌，也經常鼓勵子女要為社會盡一分心力，父親的態度讓人感動，因此，特別寫信給鎮公所申請模範父親表揚。

黃正任指出，癌細胞已轉移至腦部，可以活多久不知道，但自己一直以樂觀正向態度抗癌，現在看到3名子女都平安長大，已經心滿意足。