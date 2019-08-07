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感念若瑟醫院顧雲林醫療 國中生畫「阿督仔病院」繪本

2019-08-07 15:52聯合報 記者李京昇╱即時報導

東南國中學生簡家瑩在小學五年級時參加雲林縣社區繪本創作培訓，以家鄉的虎尾若瑟醫院為背景，經過8個月時間，創作出真人實事故事繪本「阿督仔病院」，院方特別在父親節前夕，舉辦繪本發表會，也邀家瑩到場分享創作理念。

從小就立志當動物醫師的家瑩，平常喜歡看美術書自學繪畫技巧，其畫作人物、動物所呈現的其實就是她自己，作品洋溢著溫馨與童趣的風格。

她說，自幼跟著爸爸、哥哥幾次到若瑟醫院，接觸荷蘭來的畢耀遠神父、比利時的方秀仁阿姨、葉秀珍醫師幾位「阿督仔」，在雲林這塊土地民眾無私的愛及奉獻，讓她充滿感動及感謝。

繪本中她化身小女孩小羽，暑假來到虎尾外婆家玩，帶著狗兒布丁外出散步時，看到外婆口中常提及的阿督仔病院，接著開始探尋已有65年歷史社區型醫院，透過畫筆線條描繪出來醫院歷程。

家瑩爸爸簡志成表示，他和孩子都感受到若瑟醫院是一間充滿愛的醫院，畢神父、方姐及葉醫師經常帶著笑容來付出，照顧雲林人的健康，讓他深受感動，因此鼓勵家瑩畫出他們默默奉獻不為人知的故事。

若瑟醫院今天特地安排在父親節前夕，也是畢耀遠神父冥誕前夕，辦理這場繪本發表會及與繪本主角有約簽書活動，希望「阿督仔病院」能被更多人閱讀傳頌，讓更多人認識若瑟醫院。

若瑟醫院今天特地安排在父親節前夕，也是畢耀遠神父冥誕前夕，舉辦「阿督仔病院」繪本...
若瑟醫院今天特地安排在父親節前夕，也是畢耀遠神父冥誕前夕，舉辦「阿督仔病院」繪本發表會及與繪本主角有約簽書活動。圖／院方提供
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神父醫師父親節
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