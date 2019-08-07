影／情人節快樂！95嬤丹田有力喊：大家快樂

2019-08-07 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣長翁章梁今天邀請大林鎮明和里社區長輩、居民，一起到明和社區公園種樹，並與95歲阿嬤曾薛謹植栽鳳凰木，祝福大家情人節快樂，曾阿嬤不僅耳聰目明、說話清楚。當翁章梁祝她「情人節快樂」，她也丹田有力、大聲回應「大家都快樂」同時也說，雖然已95歲，和家中另一半仍會相互祝福「情人節快樂！」

嘉義縣政府今天上午在大林鎮明和里休閒公園，舉辦村里生活空間「前人種樹 後人乘涼」啟動儀式，立委陳明文、大林鎮長簡志偉、縣議員許有疆、劉雅文、吳思蓉及多位民代都到場參加，邀請社區鄉親一起種樹，適逢七夕情人節，翁章梁種樹後也祝福大家情人節快樂，並大家別忘了回家要跟爸爸說聲父親節快樂，場面溫馨愉快。

翁章梁說，今年2月對各鄉鎮市村里長及社區理事長，進行村里生活大調查，有132個社區將實施推動種樹活動，首先執行種樹社區有55個，預計種下4226株樹，其餘77個社區列為第二階段。主要樹種有鳳凰木、茄苳樹、阿勃勒、桂花等。閒置空間種樹讓社區多綠意及綠蔭，樹長大後還能成為鄉親樹下乘涼聊天的好場所。