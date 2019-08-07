蘇治芬苦行第二日鐵腿 醫師：多休息、泡熱水可舒緩

2019-08-07 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



立委蘇治芬發起政治百里苦行，預計以10天走完海線11鄉鎮300公里，蘇治芬和民進黨立委參選人許忠富等人昨天從北港扶朝里五福宮出發，今天第二天從四湖出發，蘇治芬和許忠富紛紛在個人臉書提到「鐵腿」，嘉義基督教醫院急診醫師徐基峯建議，當事人可以多休息，利用抬腳、泡熱水和按摩紓緩不適。

蘇治芬和許忠富一行人頭戴斗笠，肩披毛巾，每天早上7點出發，中午12點休息、用餐，同時利用台階等處拉筋，減緩腿部的不適，下午2點後繼續行走。

許忠富在臉書與支持者分享，「酷暑讓人汗水不止，懷抱著謙虛的心，靜靜的走著...身體的疲憊不斷襲來，不斷提醒著我，政治是件嚴肅的事，想保護腳下這片土地，我們還得更加努力...」。他感謝女兒幫他的鐵腿噴肌樂，舒緩痠痛。

蘇治芬提到，包括自己與多位隨行的支持者也出現鐵腿，大家鞋帶綁了再上！

徐基峯表示，鐵腿的原因在於肌肉不適應強烈活動而產生了乳酸，建議當事人可以多休息，利用抬腳、泡熱水和按摩紓緩不適。