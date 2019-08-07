情人節翁章梁獻花妻子 推薦適合情侶共遊景點

2019-08-07 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



今天七夕情人節，嘉義縣長翁章梁獻花給妻子劉莉英，將夫妻恩愛照片貼臉書曬恩愛，祝大家情人節快樂，呼籲夫妻、情侶們，再忙也要記得關心另一半，現在準備禮物還來得及，快點打電話訂餐廳，自己下廚也不錯，翁還推薦嘉義縣適合情侶共遊景點，網友說「縣長夫婦好閃，好恩愛喔!」

劉莉英從翁章梁去年決定參選後，一路相伴，翁章梁登記參加民進黨縣長初選，愛妻劉莉英首度現身陪同，翁章梁一直緊握老婆手，互動中翁相當呵護另一半，陪同立委蔡易餘馬上拍照po臉書，直說神力女超人投入輔選行列了，之後翁打選戰，劉莉英顧家並為丈夫分憂解勞，讓丈夫無後顧之憂。

翁章梁感謝太太很辛苦幫他持家，他投入選舉一直到當選就任縣長，太太為了讓他無後顧之憂，家裡的事務，幾乎都自己攬下來，讓他很捨不得，很感謝太太的支持，當他最強的後盾。