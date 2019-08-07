親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大學生買雷射筆被捕！ 香港再爆千人警民衝突

「七娘媽生，做十六歲」 台南彰顯傳統生命禮俗

2019-08-07 12:43聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

「七娘媽生，做十六歲」是傳統府城家庭與社會的集體記憶，也是台南市登錄市定民俗，今天適逢農曆七夕，台南市長黃偉哲參與兩場分別於家戶與宗祠的「做十六歲」傳統儀典，推廣台南特有的文化傳承與地方特色風俗，彰顯傳統生命禮俗的社會意義。

文資處今年邀請陳姓、畢姓示範家庭在家戶內按傳統科儀做十六歲，以傳統古禮酬謝祭拜七娘媽，呈現早期府城做十六歲傳統禮俗，另也與台灣臨濮堂施姓大宗祠及家扶基金會合作舉辦「宗祠做十六歲」活動，邀請弱勢家庭的屆齡少年朋友，一同來體驗成年的雀躍，感受來自傳統的關懷與祝福。

黃偉哲說，做十六歲是在台南保留得最完整的風俗傳統，在廟裡或家戶中都可以舉行，這是作為長輩對下一代成長的祝福與期待，也讓年輕的學子瞭解自己即將負起社會、家庭以及個人責任。

台南市文化資產管理處自101年起，每年舉辦做十六歲相關示範活動，迄今已邁入第8年。文資處表示，近年傳統民俗重獲重視，除示範家庭外，也有不少市民家庭承襲做十六歲之古禮，在家為子女慶賀成年。在傳統禮俗文化逐漸式微的現代社會中，透過長輩的關懷與祝福，使孩子在七夕這一日留下難忘的成長紀錄，分享生命成長的喜悅，也讓子女體認到自己對個人、家庭以及社會應盡的責任，潛移默化良善的在地風俗，更使本市傳統文化能繼續於現代生活中維持，延續可貴的無形文化資產。

台南市長黃偉哲陪青少年參加做十六歲成年禮。記者黃宣翰／翻攝
台南市長黃偉哲陪青少年參加做十六歲成年禮。記者黃宣翰／翻攝
分享

文化資產黃偉哲七夕
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

李佳芬娘家祖墳涉違法？ 雲縣府：尚未收到查報結果

2019-08-07 12:39

暑假隨母回越南探親 國三生感染登革熱

2019-08-07 13:35

雲林去殼筍價格低迷 農委會喊出收購價每公斤12元

2019-08-07 12:44

影／退休警樂觀抗癌、照顧子女老母 獲頒模範父親

2019-08-07 12:09

口湖鄉成龍社區代表雲林 參加全國金卓越社區選拔

2019-08-07 12:08

以低碳城市為目標 台南將闢2座大型生態特色公園

2019-08-07 11:05

拜拜防空汙 雲嘉南推以善代金

2019-08-07 00:00

嘉市綠色寺廟 減香減爐不放炮

2019-08-06 23:59

蘇治芬攜許忠富 踏遍雲林300里

2019-08-06 23:56

小朋友夜宿南美館 喊明年再來

2019-08-06 23:54

鬼月公墓旁水溝驚見假人模特兒 議員差點嚇到閃尿

2019-08-06 15:44

台南公車輕旅行 噍吧年園區推5色寶探密

2019-08-06 14:19

衛福部到嘉市選拔金卓越社區 黃敏惠：拿出最好表現

2019-08-06 13:38

區公所大小眼？台南立委參選人控中元普度只租民代設攤

2019-08-06 13:20

擔心強降雨致災 雲林大湖口溪、石牛溪清淤一個月完成

2019-08-06 13:05

上月爆紅「開山里」疫情解除 市府列美食名單邀大家來玩

2019-08-06 12:05

超可愛蒜頭飯甜筒前進總統府 號召單親媽販售免租金

2019-08-06 11:40

麻豆文旦缺工 今年首見22名外籍學生生力軍

2019-08-06 11:39

歸仁區戶政事務所推行動支付 刷卡即送好禮

2019-08-06 11:08

韓國瑜穿雲箭綠營地盤插旗 韓粉成立嘉義山區後援會

2019-08-06 09:11

台南老戲院邀如果兒童戲團周末演出 票房告急

2019-08-06 08:48

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

雲林海線立委綠營換將？ 蘇治芬發起百里苦行省思未來

2019-08-06 17:43

夜宿南美夏令營 小朋友直呼超好玩明年再來

2019-08-06 14:08
看更多

熱門文章

七夕閒人勿近！新竹縣新豐鄉這裡明晚送肉粽

2019-08-06 16:58

北上溝通無效 李永豐：台中市府羞辱紙風車為廠商

2019-08-06 17:29

被羞辱為「廠商」 李永豐：比照前朝紙風車才願意重返台中

2019-08-06 18:41

紙風車在氣什麼？ 台中市教育局仍不知

2019-08-06 15:56

王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52

西濱芳苑大城段年底通車 半包覆式隔音牆降低噪音干擾

2019-08-06 16:47

吳鳳「10建議」救台觀光 北市局長也承諾想辦法

2019-08-06 21:51

潘恒旭高雄隔空槓台中陳柏惟 一千份雞排賭陳的選情

2019-08-06 21:45

屏縣府對樂樂養雞場開罰5萬 黃國昌：「重罰」簡直笑話

2019-08-07 09:35

桃市八德區游泳池流標2次 全區僅剩一間泳池可戲水

2019-08-06 17:35

新系人馬出任陳歐珀競選總部要角 盡釋前嫌團結拚選戰

2019-08-06 21:23

雲林海線立委綠營換將？ 蘇治芬發起百里苦行省思未來

2019-08-06 17:43

紙風車確定取消演出！ 中市府：未來規劃合作

2019-08-07 11:24

影／南橫10年花120億未修好 林佳龍：不放棄這條路

2019-08-06 18:57

利奇馬颱風撲向北台灣 大武崙溪屢傳水患加強警戒

2019-08-07 09:36

桃園第五選區立委選舉 民進黨徵召蔣絜安出戰

2019-08-06 17:29

貞子和紅衣女孩坐車上 他傻眼：有必要中午就跑出來？

2019-08-06 23:06

香港罷工果農遭殃 台中哈密瓜認賠賣

2019-08-06 18:01

紙風車執行長李永豐：一生為孩子 期望公務員不再被刁難

2019-08-06 16:45

影／八卦山天空步道會搖晃？彰縣府：結構安全並會管制人數

2019-08-06 15:03

刺客登場！屏東縣原民處長伍麗華 投入山原立委選戰

2019-08-06 20:42

中市府拜會紙風車致歉 颱風逼近演出難恢復

2019-08-06 17:52

厲害了！軍人退役種紅龍果 不像果園像公園

2019-08-07 11:57

補助前30分鐘免費騎YouBike 桃市府1年要花1.2億元

2019-08-06 18:28

高市府宣導公務員行政中立 綠營批侵犯公民權

2019-08-06 20:18

盧秀燕再道歉 紙風車提「重返」條件

2019-08-06 23:23

影／與神同行！宮廟捐「路口光明燈」 夜間保祐平安回家

2019-08-06 18:24

影／再見了！80年宜蘭橋將走入歷史 車輛改走3替代道路

2019-08-06 18:56

紙風車拒演掀波 盧秀燕道歉：誤會

2019-08-06 14:13

影／颱風來襲前 龜山島東北海域出現罕見「火彩虹」

2019-08-06 15:41

大里康橋街頭藝人屢被檢舉 文化局：適合演出

2019-08-07 08:09

韓國瑜負擔小林村民裁判費 前立委林國慶公益直播捐款明登場

2019-08-07 11:19

舊三貂嶺鐵路隧道闢自行車道 侯友宜：帶動東北角觀光

2019-08-06 15:36

八卦山天空步道光雕銀河 有望浪漫延續到中秋

2019-08-07 07:49

汐止另一處賞荷清幽祕境 隱身寺院佛氣十足

2019-08-06 15:43

飼主看這裡…遛狗不繫牽繩 北市半年罰30件

2019-08-06 23:49

苗縣北橫公路蓋逾20年 審計室提多項缺失送監察院

2019-08-06 20:27

影／安樂四維公園才開工就停工 基市府：追加325萬改善排水

2019-08-06 18:01

遛狗不繫牽繩 北市上半年已開罰30件逾14萬元

2019-08-06 18:39

推綠能運輸 新北停車場將增114處電池交換站

2019-08-06 17:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top