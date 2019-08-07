「七娘媽生，做十六歲」 台南彰顯傳統生命禮俗

2019-08-07 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



「七娘媽生，做十六歲」是傳統府城家庭與社會的集體記憶，也是台南市登錄市定民俗，今天適逢農曆七夕，台南市長黃偉哲參與兩場分別於家戶與宗祠的「做十六歲」傳統儀典，推廣台南特有的文化傳承與地方特色風俗，彰顯傳統生命禮俗的社會意義。

文資處今年邀請陳姓、畢姓示範家庭在家戶內按傳統科儀做十六歲，以傳統古禮酬謝祭拜七娘媽，呈現早期府城做十六歲傳統禮俗，另也與台灣臨濮堂施姓大宗祠及家扶基金會合作舉辦「宗祠做十六歲」活動，邀請弱勢家庭的屆齡少年朋友，一同來體驗成年的雀躍，感受來自傳統的關懷與祝福。

黃偉哲說，做十六歲是在台南保留得最完整的風俗傳統，在廟裡或家戶中都可以舉行，這是作為長輩對下一代成長的祝福與期待，也讓年輕的學子瞭解自己即將負起社會、家庭以及個人責任。