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影／退休警樂觀抗癌、照顧子女老母 獲頒模範父親

2019-08-07 12:09聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣大林鎮長簡志偉，今天到抗癌退休警察黃正任家中，頒發模範父親匾額，稱讚他樂觀堅強抗癌、為家庭子女付出精神，足堪全民表率，是孩子心目中最偉大父親，也鼓勵他照顧好身體，一定有機會打敗病魔。

大林鎮民黃予玄，日前寫信到大林鎮公所，表示父親黃正任從警30年，父代母職照顧3名子女，7年前因罹癌退休，雖然醫院家庭兩頭燒，仍樂面對癌病，也經常鼓勵子女要為社會盡一份心力，希望鎮公所在父親節前夕頒獎表揚。

簡志偉指出，收到信後立即和里長黃金潭到56歲的黃正任家中拜拜，得知黃從小家貧，19歲就擔任警察，滿腔熱血、打擊犯罪，以維護社會治安，10多年前 為了照顧家庭才返回大林服務。

他說，黃婚後育有3名子女，調回大林工作後，將獨居母親接回同住。他與妻子離異後不僅照顧家庭、兒女盡心盡力，還將生病母親接回同住，父兼母職，照顧3個正逢青春期、尚稚齡孩子，真的很辛苦，如今還要樂觀抗癌，立即決定以專案表揚。

黃予玄說，父親長期身兼母職，又是家裡經濟唯一支柱。警察上班時間不穩定，常常穿著制服就回家帶老母親急診，壓力甚大，7年前因為多次不平衡摔倒，才檢查出罹患肺腺癌，腦部生了2顆瘤，醫院曾說可能只剩2個月可活，因此申請退休養病，但父親樂觀抗癌態度讓家人都感動。

「 說2剩個月？我已多活了6年！」黃正任說，雖身患重症，但他一直以樂觀正向態度抗癌、持續進出醫院，雖然癌細胞轉移至腦部，能活多久不知道，但看到3個子女平安長大，已經很滿足了。

黃予玄（左）感謝黃正任父愛，寫信給鎮公所申請模範父親表揚。記者卜敏正／攝影
黃予玄（左）感謝黃正任父愛，寫信給鎮公所申請模範父親表揚。記者卜敏正／攝影
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大林鎮長簡志偉（右起）今天頒發模範父親匾額給黃正任，鼓勵他繼續對抗病魔。記者卜敏...
大林鎮長簡志偉（右起）今天頒發模範父親匾額給黃正任，鼓勵他繼續對抗病魔。記者卜敏正／攝影
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抗癌警察獨居
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