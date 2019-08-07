口湖鄉成龍社區代表雲林參加全國金卓越社區選拔

2019-08-07 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣口湖鄉成龍社區經營社區有成，像與鄰近學校合作，共同調查鄉內濕地，也有「社區菜園」讓小孩子從小開始認識社區農特產品與文化，是縣內特優社區之一，將代表雲林縣參加衛福部全國金卓越社區的選拔。

口湖鄉長林哲凌說，成龍社區舊稱「牛尿港」，由於地理位置在北港溪支流的牛挑灣溪畔，過去港灣淤積的淺灘具有航運功能，主要貨物由牛車做為轉運工具，而牛尿港指的即是牛車停留的轉運處。

他表示，1986年受到韋恩颱風侵襲，在地勢低窪的成龍村風災後的長期積水而無法耕種，使得良田變濕地，2005年林務局開始推動10年的生態復育計畫，結合社區力量將濕地再活化，造就今日知名的濕地。

此外，社區與地方互動良好，最好示例就是「成龍國小濕地偵探社」，透過社區與小學資源調查培力，長期進行濕地資源調查，還有「社區菜園」讓青年志工帶孩子們從小認識社區。

林哲凌說，近年每年舉辦的「成龍濕地國際藝術節」，連結藝術創作喚醒大眾對於生態環境的重視，社區「長青食堂」結合「巷弄長照站」，讓社區長輩呷好也呷健。