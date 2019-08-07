以低碳城市為目標 台南將闢2座大型生態特色公園

2019-08-07 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市工務局近期計畫配合運河星鑽區開發「公97」生態水岸公園，以及融合歷史文化興闢北區「公66」生態景觀公園，創造公園綠地的最大效益，希望達到低碳城市的目標。

工務局表示，台南運河曾經孕育府城風華，「公97」位於運河星鑽地區東北角，面積為1.47公頃，鄰近過去為運河盲段的河道及碼頭用地；隨著近期中國城暨運河星鑽地區區段徵收公共工程的開發，將帶動台南舊街區軸線與運河水岸周邊區域發展，未來可結合捷運與運河水上觀光系統，打造具有城市文化、親水、觀光、自然生態的水岸公園。

市府將「公97」以「孕河之心•旗艦領航」作為整體規畫願景，創造豐富多樣的生態水岸公園，工程已於7月15日開工，經費為2128萬元，預計明年3月底前可完工。

另外，北區「公66」的東側鄰321巷藝術聚落及原日軍步兵第二聯隊官舍群，南側鄰台南轉運站；工務局將該公園定位在融合豐富的歷史文化，生態景觀及藝術與創意的主題公園。