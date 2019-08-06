影／秀情人證明 明免費參觀故宮南院

2019-08-06 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



明天七夕情人節，嘉義縣故宮南院明天起到11日晚間，推出「快閃七夕」情人版夜間水舞秀，明天下午3點起，只要出具「情人證明」就可免費入館參觀；夜間園區導覽活動「月夜越美麗」，加開10組「情人限定」，現場登記並走完全程，可抽故宮精品翻牌巧克力（售價460元）。

故宮南院說，只要是配偶欄互為對方的夫妻，或者配偶欄皆為空白的情侶，七夕情人節明都可免費參觀，明起至11日晚間7點到9點半，整點及半點，加演「情人限定版」水舞及3D水幕投影秀，輕快旋律搭配夢幻的雷射動畫，歡迎「有情人」們到南院欣賞日落美景及繽紛聲光，品味浪漫。

園區「月夜越美麗」導覽活動資訊：活動時間：24日至9月11日，每周三傍晚6點到7點30。報名方式：下午5點40分前，園區南側遊客中心門口報名，遇傾盆大雨取消。

目前舉辦「泥土的座標」等大展，戶外園區景觀湖推出音樂水舞秀及3D水幕電影，平日下午2點30分、假日上午10點30分起至夜間9點30分，整點及半點演出5分鐘的音樂水舞秀；夜間6點30分至9點30分3D水幕投影，展演南院吉祥物哈奴曼循著藏寶圖在青花瓷叢林及異國城市探險的故事，每半小時一場，每場23分鐘；活動期間遊客中心邀嘉市傳統文化與技藝協會新住民擺設美食攤位。

故宮南院國定假日及例假日免費參觀至8月31日，園區接駁車免費、團體大巴士開放直接入園靠館下客，到8月31日天天延長開館，參觀時間從上午9點至下午6點。