5替代役男超熱血 為獨居老人打掃居家環境

2019-08-06 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



每年8月的最後1個周日（今年8月25日）為祖父母節，佳里區公所5名替代役役男鄭凱文、莊富鈞、陳威中、郭書維及陳志軒，前往轄區內獨居的阿公家中關懷訪視及居家環境清掃，區長朱雅宏代表黃偉哲市長致贈麵條、松子玄米粉，目前適逢登革熱高峰期，為預防孳生源滋長，提供滅孓濕汰刷洗包、電蚊拍、防蚊液，共同防範登革熱。

佳里區公所指出，今天造訪六安里的林阿公及黃阿公家，2人皆未婚；另一名許阿公則因為女兒都已經結婚，兒子因中風在安養中心安置，生活缺乏人照顧，藉由這次的打掃活動讓他車有一個乾淨清爽的家。

佳里區公所表示，今天除了打掃阿公住家外，因台南市目前已有16個登革熱病例，時值汛期期間偶有降雨，還特別巡查關懷戶的居家環境，並示範「巡、倒、清、刷」的工作，向長輩說明非只將水桶的水倒掉就不會孳生病媒蚊，一定要用刷子或菜瓜布將容器內壁清刷後再將水倒在水泥地，切勿倒水溝，這樣才能安心不孵化成蚊，至於過高的屋頂天溝或視線無法檢視之隱密處，替代役們運用巧思，當場架設自拍棒協助拍攝，即可清楚的知道積水情況，如此防範登革熱，滅孓濕汰，勿讓病媒蚊有機可乘。