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5替代役男超熱血 為獨居老人打掃居家環境

2019-08-06 18:51聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

每年8月的最後1個周日（今年8月25日）為祖父母節，佳里區公所5名替代役役男鄭凱文、莊富鈞、陳威中、郭書維及陳志軒，前往轄區內獨居的阿公家中關懷訪視及居家環境清掃，區長朱雅宏代表黃偉哲市長致贈麵條、松子玄米粉，目前適逢登革熱高峰期，為預防孳生源滋長，提供滅孓濕汰刷洗包、電蚊拍、防蚊液，共同防範登革熱。

佳里區公所指出，今天造訪六安里的林阿公及黃阿公家，2人皆未婚；另一名許阿公則因為女兒都已經結婚，兒子因中風在安養中心安置，生活缺乏人照顧，藉由這次的打掃活動讓他車有一個乾淨清爽的家。

佳里區公所表示，今天除了打掃阿公住家外，因台南市目前已有16個登革熱病例，時值汛期期間偶有降雨，還特別巡查關懷戶的居家環境，並示範「巡、倒、清、刷」的工作，向長輩說明非只將水桶的水倒掉就不會孳生病媒蚊，一定要用刷子或菜瓜布將容器內壁清刷後再將水倒在水泥地，切勿倒水溝，這樣才能安心不孵化成蚊，至於過高的屋頂天溝或視線無法檢視之隱密處，替代役們運用巧思，當場架設自拍棒協助拍攝，即可清楚的知道積水情況，如此防範登革熱，滅孓濕汰，勿讓病媒蚊有機可乘。

區長朱雅宏勉勵替代役役男除了協助公所各項事務工作外，應致力於社會服務工作，佳里區的役男不僅參與役政署各項公益活動也參加慈善團體各種活動，如暑假學童課後照顧、送年菜、寒士吃飽30、老人春、秋季郊遊、捐血及每個月定期到各社區做環境清掃，希望役男透過親自參與公益活動，從實際行動中體會施比受更有福的真諦。

台南市佳里區公所替代役役男協助獨居阿公居家環境清潔。圖／佳里區公所提供
台南市佳里區公所替代役役男協助獨居阿公居家環境清潔。圖／佳里區公所提供
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台南市佳里區公所替代役役男協助獨居阿公居家環境清潔。圖／佳里區公所提供
台南市佳里區公所替代役役男協助獨居阿公居家環境清潔。圖／佳里區公所提供
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台南市佳里區公所替代役役男協助獨居阿公居家環境清潔。圖／佳里區公所提供
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替代役男用自拍棒查看屋頂水管有無孳生蚊蟲。圖／佳里區公所提供
替代役男用自拍棒查看屋頂水管有無孳生蚊蟲。圖／佳里區公所提供
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役男登革熱
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