雲林海線立委綠營換將？ 蘇治芬發起百里苦行省思未來

2019-08-06 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



蘇治芬發起百里苦行，帶領支持者頂著日步行300公里，自我檢討並省思該如何為下一代建構更美好未來。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 雲林縣海線立委選舉，國民黨有意推派前立委張嘉郡投入選戰，民進黨則已提名麥寮鄉前鄉長許忠富，不過綠營基層卻傳出力拱現任立委蘇治芬的換將聲浪，蘇治芬發起的300公里苦行，今天從北港扶朝里五福宮出發，許忠富也同行，媒體追問立委選舉是否換將，許忠富強調顧大局會走到底，蘇治芬也未正面回應，強調局勢混沌，長期推行民主運動的人不能退卻，此時更需留在戰場打拚，兩人的說法仍為換將留有伏筆。

今天上午一群身穿白衣頭戴斗笠的苦行人，烈日當空列隊緩行，一路廣播「政治是件嚴肅的代誌，如同苦行一般」，這是由立委蘇治芬發起的政治苦行300里行動，30多名民眾參加，預計以10天走完海線11鄉鎮300公里，儘管利馬颱將襲，蘇治芬說，除非有危險性，否則苦行風雨無阻。

「為民主信念而走」，流了滿身汗，身穿「想想雲林」白色T恤的蘇治芬說，此行目的在於自我反省與檢討，所有人都不曾長途步行，所以也算一項自我挑戰，藉由苦行慎思過往，檢討未來，自己走過數十年推行民主的路，此時更應反思，未來的路該怎麼走，該如何為下一代再建構什麼樣的生活情境。

目前混沌的政治狀態，若沒了真誠，自己也會感到迷惘，蘇治芬說，她期待透過苦行與社會重新對話，從上午一路汗水加心思，走了4小時，看到農民踩在燒熱的泥地裡，走得再累一點也不覺疲憊，因她有象徵台灣精神的斗笠庇護著，期待全民能珍惜共同打拼出來的民主。

被問到立委是否換將，許忠富說，面對挑戰張家並不好選，他已獲民進黨提名，要以大局為重，個人事小，感謝蘇治芬提拔並陪他百里苦行，為國家、為民主他會堅持走到底。

蘇治芬則說，政治工作者遇到困境沒有退卻權利，不能樂觀也不能變卦，面對當下這樣的局勢，香港的借鏡，此刻更不容退縮，她會留在戰場上，這口氣要堅持留著跟台灣存在。