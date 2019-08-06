親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

政策考量？鄭弘儀擠掉美腿主播 強勢重返三立新聞台

人民幣會貶到哪？理財專家給你2種選擇

雲林海線立委綠營換將？ 蘇治芬發起百里苦行省思未來

2019-08-06 17:43聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

蘇治芬發起百里苦行，帶領支持者頂著日步行300公里，自我檢討並省思該如何為下一代...
蘇治芬發起百里苦行，帶領支持者頂著日步行300公里，自我檢討並省思該如何為下一代建構更美好未來。記者蔡維斌／攝影
分享
雲林縣海線立委選舉，國民黨有意推派前立委張嘉郡投入選戰，民進黨則已提名麥寮鄉前鄉長許忠富，不過綠營基層卻傳出力拱現任立委蘇治芬的換將聲浪，蘇治芬發起的300公里苦行，今天從北港扶朝里五福宮出發，許忠富也同行，媒體追問立委選舉是否換將，許忠富強調顧大局會走到底，蘇治芬也未正面回應，強調局勢混沌，長期推行民主運動的人不能退卻，此時更需留在戰場打拚，兩人的說法仍為換將留有伏筆。

今天上午一群身穿白衣頭戴斗笠的苦行人，烈日當空列隊緩行，一路廣播「政治是件嚴肅的代誌，如同苦行一般」，這是由立委蘇治芬發起的政治苦行300里行動，30多名民眾參加，預計以10天走完海線11鄉鎮300公里，儘管利馬颱將襲，蘇治芬說，除非有危險性，否則苦行風雨無阻。

「為民主信念而走」，流了滿身汗，身穿「想想雲林」白色T恤的蘇治芬說，此行目的在於自我反省與檢討，所有人都不曾長途步行，所以也算一項自我挑戰，藉由苦行慎思過往，檢討未來，自己走過數十年推行民主的路，此時更應反思，未來的路該怎麼走，該如何為下一代再建構什麼樣的生活情境。

目前混沌的政治狀態，若沒了真誠，自己也會感到迷惘，蘇治芬說，她期待透過苦行與社會重新對話，從上午一路汗水加心思，走了4小時，看到農民踩在燒熱的泥地裡，走得再累一點也不覺疲憊，因她有象徵台灣精神的斗笠庇護著，期待全民能珍惜共同打拼出來的民主。

被問到立委是否換將，許忠富說，面對挑戰張家並不好選，他已獲民進黨提名，要以大局為重，個人事小，感謝蘇治芬提拔並陪他百里苦行，為國家、為民主他會堅持走到底。

蘇治芬則說，政治工作者遇到困境沒有退卻權利，不能樂觀也不能變卦，面對當下這樣的局勢，香港的借鏡，此刻更不容退縮，她會留在戰場上，這口氣要堅持留著跟台灣存在。

苦行隊伍在「你是咱的寶貝」音樂聲中一步一腳印向前行，蘇治芬說，步行能給自己沉澱的能量，進而思考時代的責任和生活的意義，她要大家想想雲林，想想台灣，想想咱的寶貝。

蘇治芬發起百里苦行，帶領支持者頂著日步行300公里，自我檢討並省思該如何為下一代...
蘇治芬發起百里苦行，帶領支持者頂著日步行300公里，自我檢討並省思該如何為下一代建構更美好未來。記者蔡維斌／攝影
分享
蘇治芬發起百里苦行，帶領支持者頂著日步行300公里，自我檢討並省思該如何為下一代...
蘇治芬發起百里苦行，帶領支持者頂著日步行300公里，自我檢討並省思該如何為下一代建構更美好未來。記者蔡維斌／攝影
分享
蘇治芬帶領接班人許忠富百里苦行，面對媒體追問換將，兩人都巧妙回應，讓換將留下伏筆...
蘇治芬帶領接班人許忠富百里苦行，面對媒體追問換將，兩人都巧妙回應，讓換將留下伏筆。記者蔡維斌／攝影
分享
蘇治芬百里苦行所到之處，有支持者緊握蘇治芬和許忠富的手，鼓勵團結打勝選戰。記者蔡...
蘇治芬百里苦行所到之處，有支持者緊握蘇治芬和許忠富的手，鼓勵團結打勝選戰。記者蔡維斌／攝影
分享

蘇治芬民進黨2020選舉2020立委選舉2020選舉雲林縣立委
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

鬼月公墓旁水溝驚見假人模特兒 議員差點嚇到閃尿

2019-08-06 15:44

台南公車輕旅行 噍吧年園區推5色寶探密

2019-08-06 14:19

衛福部到嘉市選拔金卓越社區 黃敏惠：拿出最好表現

2019-08-06 13:38

區公所大小眼？台南立委參選人控中元普度只租民代設攤

2019-08-06 13:20

擔心強降雨致災 雲林大湖口溪、石牛溪清淤一個月完成

2019-08-06 13:05

上月爆紅「開山里」疫情解除 市府列美食名單邀大家來玩

2019-08-06 12:05

超可愛蒜頭飯甜筒前進總統府 號召單親媽販售免租金

2019-08-06 11:40

麻豆文旦缺工 今年首見22名外籍學生生力軍

2019-08-06 11:39

歸仁區公所推行動支付 刷卡即送好禮

2019-08-06 11:08

韓國瑜穿雲箭綠營地盤插旗 韓粉成立嘉義山區後援會

2019-08-06 09:11

台南老戲院邀如果兒童戲團周末演出 票房告急

2019-08-06 08:48

貨輪擱淺郵件泡湯 補償費估80萬元

2019-08-05 23:50

城市趣味評比／嘉市店家英語力 8成Excellent

2019-08-05 23:26

巴克禮公園開放 防疫也要護樹 樹洞改填乾水草

2019-08-05 23:25

握「爸爸們」的手 他唱出思念

2019-08-05 23:22

霸停車位 花盆、金爐、水桶出籠

2019-08-05 23:21

南市取締路霸 上半年大增百件

2019-08-05 23:19

台鐵永康往返台南一度停駛 影響20列次、6090人

2019-08-05 21:55

台南老舊工業區拚活化 經發局：8年來投入逾7.5億元

2019-08-05 20:20

偏鄉音樂饗宴 台南後壁車站星空音樂會周六登場

2019-08-05 19:03

台南社會住宅再添兩處 後續還有超精華的地段

2019-08-05 17:53

台南大內官田合推跨區輕旅行 補助費用明起限量預約

2019-08-05 14:02

嘉義地區空氣品質不佳 8成來自境外

2019-08-05 14:02

便民圖利如何分辨？侯寬仁返鄉嘉義縣府演講傳授法律

2019-08-05 12:54

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

外籍師扮觀光客 嘉市8成受測店家英文能力優

2019-08-05 17:08
看更多

熱門文章

停演事件盧秀燕止血 「快認錯！協助紙風車台中演出 」

2019-08-05 21:11

王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52

【即時短評】當藝文碰上政治 紙風車事件能就此落幕嗎

2019-08-05 22:30

紙風車事件盧秀燕道歉 蔡其昌：這才是我認識的盧市長

2019-08-06 09:09

斥資2.9億元 屏東縣道185甲潮州-來義段正式通車

2019-08-06 11:28

板橋南雅南路口禁轉標誌被擋住 民眾一轉就遭開單

2019-08-06 08:43

合歡山通過國際暗空公園 蚊子派出所變身最高天文台

2019-08-05 18:55

七夕閒人勿近！新竹縣新豐鄉這裡明晚送肉粽

2019-08-06 16:58

獨／弱勢孩童的天堂「銅板樂園」 暑假過完恐將關園

2019-08-05 20:22

影╱就這麼好康！捐款給社福團體 入住2千坪私人招待所

2019-08-05 22:57

沙鹿向上路今連兩起混凝土車事故 市警局將加強執法

2019-08-05 19:48

從高雄回來後 陳芳明：發大財城市果然停留在謠言裡

2019-08-05 21:14

有專長就有希望 62歲失業男參加職訓班挑戰再就業

2019-08-05 18:55

超出100萬台斤目標 麻豆大果文旦收購破150萬台斤

2019-08-06 12:06

紙風車不滿被貼標籤拒演 洪慈庸打臉盧秀燕掛過協辦

2019-08-06 11:01

紙風車在氣什麼？ 台中市教育局仍不知

2019-08-06 15:56

紙風車公益演出跳過台中？ 盧秀燕致歉補救

2019-08-05 23:23

影／宜蘭市何以成為「夏之櫻花」紫薇美城 市長這麼說

2019-08-06 07:34

紙風車拒演掀波 盧秀燕公開道歉滅火

2019-08-06 10:10

北上溝通無效 李永豐：台中市府羞辱紙風車為廠商

2019-08-06 17:29

宜蘭情人節試點燈搶先看 親水公園夜景炫麗奪目

2019-08-05 21:21

農地變更回收場？桃園新屋民眾抗議破壞環境和觀光

2019-08-06 11:49

韓國瑜穿雲箭綠營地盤插旗 韓粉成立嘉義山區後援會

2019-08-06 09:11

新北首座滑草場8月10日正式啟用！當天送限量滑雪板

2019-08-06 11:03

台灣大道沿線公車站險象 民眾衝越道路上安全島搭公車

2019-08-06 08:46

台南老戲院邀如果兒童戲團周末演出 票房告急

2019-08-06 08:48

西濱芳苑大城段年底通車 半包覆式隔音牆降低噪音干擾

2019-08-06 16:47

影／颱風來襲前 龜山島東北海域出現罕見「火彩虹」

2019-08-06 15:41

影／老礦工盼了20多年 猴硐黑金風華再現今動工

2019-08-06 12:03

麻豆文旦缺工 今年首見22名外籍學生生力軍

2019-08-06 11:39

台灣好行濱海奇基線 六折價買3款套票包玩、包吃

2019-08-06 12:25

七夕、父親節撿便宜 北市流當品1.13克拉鑽戒市價6折起

2019-08-06 08:27

「金門之光」許績勝拜會楊鎮浯 研議營區可作選手村

2019-08-06 11:17

彰化市9月起全面回收落葉做堆肥 日本訪問團今參觀

2019-08-05 18:56

偏鄉音樂饗宴 台南後壁車站星空音樂會周六登場

2019-08-05 19:03

36座共融公園 台中「美樂地」啟動

2019-08-06 00:30

舊三貂嶺鐵路隧道闢自行車道 侯友宜：帶動東北角觀光

2019-08-06 15:36

上月爆紅「開山里」疫情解除 市府列美食名單邀大家來玩

2019-08-06 12:05

影／宜蘭「吶喊噴泉」氣長噴到3樓高 氣虛變小水花

2019-08-06 10:35

埔里微型園區2年招不滿 縣府出擊招商

2019-08-06 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top