蔗伙來糖故事 見證雲林糖業發展史

2019-08-06 17:13 中央社 雲林縣6日電



搭乘台糖「五分仔車」去上學、跟在運蔗小火車後撿拾掉落的甘蔗，是許多雲林人的回憶。雲林縣文化處今天起在斗六文化中心舉辦「蔗伙來．糖故事」展覽，見證雲林糖業發展史。

雲林縣文化處長陳璧君表示，「蔗伙來．糖故事」是由文化部「博物館與地方文化館發展計畫」補助，以雲林糖業文化為主題，希望透過展覽重現雲林糖業文化風華，重拾糖業與人民的生活記憶，展覽為期一年。

陳璧君指出，為了呈現展覽的完整度及準確性，文化處在籌備期間，大量蒐集資料及採訪當時的糖業從業人員，在台糖公司雲嘉區處及台灣糖業文化協會的協助下，取得展品及影音文件，使得展覽更豐富而完整。

雲林縣長張麗善開幕致詞表示，糖業對台灣發展功不可沒，早年斗六、虎尾、北港等糖廠帶動雲林縣的社經、人口、交通發展，因此縣府相當珍惜目前仍在營運的虎尾糖廠，希望透這個展覽，讓民眾更認識雲林及糖業文化。

陳璧君指出，「蔗伙來．糖故事」展覽共分3個展區，第一區是「台灣蔗糖紀實」與「運蔗的時光隧道」，呈現台灣糖業發展歷程，以及各時期的糖鐵運輸工具與人物故事，包括蒸氣七分車、五分車及158號火車等。

第二區為「製造甜蜜工廠」，模擬糖廠內部各項設施，並透過投影設備呈現工廠製糖流程。

第三區為「糖廠的過去、現在與未來」，以200吋大螢幕播放影片，見證雲林糖業創建與發展，讓民眾感受那段既甜蜜又辛苦的時光。

陳璧君表示，民眾透過紀實影片，可看到當年的童工吳友道、第一個「五分車」車掌小姐黃玉霞、鐵道維修員劉安平，以及最後一班列車長程孔昭等人物故事，重拾那段屬於雲林最溫暖的記憶與感動。