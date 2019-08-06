親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

政策考量？鄭弘儀擠掉美腿主播 強勢重返三立新聞台

人民幣會貶到哪？理財專家給你2種選擇

蔗伙來糖故事 見證雲林糖業發展史

2019-08-06 17:13中央社 雲林縣6日電

搭乘台糖「五分仔車」去上學、跟在運蔗小火車後撿拾掉落的甘蔗，是許多雲林人的回憶。雲林縣文化處今天起在斗六文化中心舉辦「蔗伙來．糖故事」展覽，見證雲林糖業發展史。

雲林縣文化處長陳璧君表示，「蔗伙來．糖故事」是由文化部「博物館與地方文化館發展計畫」補助，以雲林糖業文化為主題，希望透過展覽重現雲林糖業文化風華，重拾糖業與人民的生活記憶，展覽為期一年。

陳璧君指出，為了呈現展覽的完整度及準確性，文化處在籌備期間，大量蒐集資料及採訪當時的糖業從業人員，在台糖公司雲嘉區處及台灣糖業文化協會的協助下，取得展品及影音文件，使得展覽更豐富而完整。

雲林縣長張麗善開幕致詞表示，糖業對台灣發展功不可沒，早年斗六、虎尾、北港等糖廠帶動雲林縣的社經、人口、交通發展，因此縣府相當珍惜目前仍在營運的虎尾糖廠，希望透這個展覽，讓民眾更認識雲林及糖業文化。

陳璧君指出，「蔗伙來．糖故事」展覽共分3個展區，第一區是「台灣蔗糖紀實」與「運蔗的時光隧道」，呈現台灣糖業發展歷程，以及各時期的糖鐵運輸工具與人物故事，包括蒸氣七分車、五分車及158號火車等。

第二區為「製造甜蜜工廠」，模擬糖廠內部各項設施，並透過投影設備呈現工廠製糖流程。

第三區為「糖廠的過去、現在與未來」，以200吋大螢幕播放影片，見證雲林糖業創建與發展，讓民眾感受那段既甜蜜又辛苦的時光。

陳璧君表示，民眾透過紀實影片，可看到當年的童工吳友道、第一個「五分車」車掌小姐黃玉霞、鐵道維修員劉安平，以及最後一班列車長程孔昭等人物故事，重拾那段屬於雲林最溫暖的記憶與感動。

斗六糖鐵
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

鬼月公墓旁水溝驚見假人模特兒 議員差點嚇到閃尿

2019-08-06 15:44

台南公車輕旅行 噍吧年園區推5色寶探密

2019-08-06 14:19

衛福部到嘉市選拔金卓越社區 黃敏惠：拿出最好表現

2019-08-06 13:38

區公所大小眼？台南立委參選人控中元普度只租民代設攤

2019-08-06 13:20

擔心強降雨致災 雲林大湖口溪、石牛溪清淤一個月完成

2019-08-06 13:05

上月爆紅「開山里」疫情解除 市府列美食名單邀大家來玩

2019-08-06 12:05

超可愛蒜頭飯甜筒前進總統府 號召單親媽販售免租金

2019-08-06 11:40

麻豆文旦缺工 今年首見22名外籍學生生力軍

2019-08-06 11:39

歸仁區公所推行動支付 刷卡即送好禮

2019-08-06 11:08

韓國瑜穿雲箭綠營地盤插旗 韓粉成立嘉義山區後援會

2019-08-06 09:11

台南老戲院邀如果兒童戲團周末演出 票房告急

2019-08-06 08:48

貨輪擱淺郵件泡湯 補償費估80萬元

2019-08-05 23:50

城市趣味評比／嘉市店家英語力 8成Excellent

2019-08-05 23:26

巴克禮公園開放 防疫也要護樹 樹洞改填乾水草

2019-08-05 23:25

握「爸爸們」的手 他唱出思念

2019-08-05 23:22

霸停車位 花盆、金爐、水桶出籠

2019-08-05 23:21

南市取締路霸 上半年大增百件

2019-08-05 23:19

台鐵永康往返台南一度停駛 影響20列次、6090人

2019-08-05 21:55

台南老舊工業區拚活化 經發局：8年來投入逾7.5億元

2019-08-05 20:20

偏鄉音樂饗宴 台南後壁車站星空音樂會周六登場

2019-08-05 19:03

台南社會住宅再添兩處 後續還有超精華的地段

2019-08-05 17:53

台南大內官田合推跨區輕旅行 補助費用明起限量預約

2019-08-05 14:02

嘉義地區空氣品質不佳 8成來自境外

2019-08-05 14:02

便民圖利如何分辨？侯寬仁返鄉嘉義縣府演講傳授法律

2019-08-05 12:54

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

外籍師扮觀光客 嘉市8成受測店家英文能力優

2019-08-05 17:08
看更多

熱門文章

停演事件盧秀燕止血 「快認錯！協助紙風車台中演出 」

2019-08-05 21:11

王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52

【即時短評】當藝文碰上政治 紙風車事件能就此落幕嗎

2019-08-05 22:30

紙風車事件盧秀燕道歉 蔡其昌：這才是我認識的盧市長

2019-08-06 09:09

斥資2.9億元 屏東縣道185甲潮州-來義段正式通車

2019-08-06 11:28

板橋南雅南路口禁轉標誌被擋住 民眾一轉就遭開單

2019-08-06 08:43

合歡山通過國際暗空公園 蚊子派出所變身最高天文台

2019-08-05 18:55

七夕閒人勿近！新竹縣新豐鄉這裡明晚送肉粽

2019-08-06 16:58

獨／弱勢孩童的天堂「銅板樂園」 暑假過完恐將關園

2019-08-05 20:22

影╱就這麼好康！捐款給社福團體 入住2千坪私人招待所

2019-08-05 22:57

沙鹿向上路今連兩起混凝土車事故 市警局將加強執法

2019-08-05 19:48

從高雄回來後 陳芳明：發大財城市果然停留在謠言裡

2019-08-05 21:14

有專長就有希望 62歲失業男參加職訓班挑戰再就業

2019-08-05 18:55

超出100萬台斤目標 麻豆大果文旦收購破150萬台斤

2019-08-06 12:06

紙風車不滿被貼標籤拒演 洪慈庸打臉盧秀燕掛過協辦

2019-08-06 11:01

紙風車在氣什麼？ 台中市教育局仍不知

2019-08-06 15:56

紙風車公益演出跳過台中？ 盧秀燕致歉補救

2019-08-05 23:23

北上溝通無效 李永豐：台中市府羞辱紙風車為廠商

2019-08-06 17:29

影／宜蘭市何以成為「夏之櫻花」紫薇美城 市長這麼說

2019-08-06 07:34

紙風車拒演掀波 盧秀燕公開道歉滅火

2019-08-06 10:10

宜蘭情人節試點燈搶先看 親水公園夜景炫麗奪目

2019-08-05 21:21

農地變更回收場？桃園新屋民眾抗議破壞環境和觀光

2019-08-06 11:49

韓國瑜穿雲箭綠營地盤插旗 韓粉成立嘉義山區後援會

2019-08-06 09:11

新北首座滑草場8月10日正式啟用！當天送限量滑雪板

2019-08-06 11:03

台灣大道沿線公車站險象 民眾衝越道路上安全島搭公車

2019-08-06 08:46

西濱芳苑大城段年底通車 半包覆式隔音牆降低噪音干擾

2019-08-06 16:47

台南老戲院邀如果兒童戲團周末演出 票房告急

2019-08-06 08:48

影／颱風來襲前 龜山島東北海域出現罕見「火彩虹」

2019-08-06 15:41

影／老礦工盼了20多年 猴硐黑金風華再現今動工

2019-08-06 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top