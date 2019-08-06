嘉基早療服務20年發表繪本 邀您一同擁抱「慢慢猴」

2019-08-06 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義基督教醫院早期療育中心在成立20周年前夕，今天推出《擁抱慢慢猴》繪本，醫院期盼透過學校說故事媽媽、托育單位合作，以說故事的方式，使觀念上從小扎根，讓社會對於這一群發展較「慢」的孩子能多有更多同理心及接納。

嘉基20年來服務了近1萬個6歲以下發展遲緩（障礙）兒童。早療中心主任姚淑芬提到，有早療家長分享親身經歷，當帶著3歲「慢」寶貝去速食店用餐時，遭鄰桌的家長側目議論，甚至擔心會傳染，要孩子不要跟「慢」寶貝玩，要保持距離，這情況讓早療家長大大受傷，傷心難過之餘還擔心孩子未來要如何融入到社會的大環境，所以讓早療中心的社工們有了製作此繪本的想法。

《擁抱慢慢猴》繪本描述，有一隻可愛的「慢慢猴」，他到新學校上學，認識新朋友，也發生了許多有趣的事，但因為他臉上的OK绷讓小朋友好奇，加上他總是容易生氣會尖叫，立正站好做不到，走路哎呀摔一跤，動作都是慢慢地，所以大家就叫他慢慢猴…，就像當慢慢猴遇到慢動作樹懶，他們的「慢」是一樣的嗎？

嘉基院長姚維仁表示，有些家長為誤以為發展遲緩的孩子只是「大隻雞晚啼」，而延誤最佳治療時機，把握0到6歲早療兒的黃金治療期，慢飛天使就有可能回歸正常。

《擁抱慢慢猴》繪本發表會上，融合學園的學童們特別裝扮可愛動物來表演，嘉義市議員王美惠、傅大偉、嘉義市社會處副處長溫秋蘭、嘉義縣社會局長李政毅出席給予鼓勵及肯定。