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小心加水站飲用食安！嘉義縣抽驗加水站3家鉛含量偏高

2019-08-06 15:31聯合報 記者魯永明╱即時報導

天氣炎熱要多喝水，但街頭常見加水站，飲用水安全讓人擔心，嘉義縣衛生局針對縣內投幣式加水站進行抽驗重金屬，共檢驗115個抽水站，其中3件檢驗出鉛超出限量標準，衛生局依食品安全衛生管理法責令業者限期改善，並進行複驗，複驗結果符合標準規定。

衛生局指出，不合格加水站:義竹鄉台灣孟宗竹量子竹碳水，鉛含量0.02 mg/kg(標準0.01 mg/kg以下)；布袋鎮淼盈加水站，鉛0.07 mg/kg；民雄鄉佳水屋加水便利站-江厝店站，鉛0.03 mg/kg，這三家經複驗全部合格，抽驗名單可至衛生局網站首頁「機關業務」下「主題專區」的「食品檢驗報你知」查看。

衛生局說，鉛是難被身體代謝掉有毒重金屬，是威脅健康的殺手，飲食是鉛毒進入體內主要管道，宜慎防「鉛從口入」，體內鉛含量過多可能產生慢性肌肉或關節疼痛、聽覺視覺功能變差、易有過敏性疾病、注意力不集中或過動、精神障礙或退化。

衛生局提醒民眾，購買加水站飲用水，要先注意加水站的儲藏環境、管線或儲存設備是否完好，另外，購買後務必煮沸勿生飲，以免危害到身體健康的安全。

依食品安全衛生管理法，販賣食品、食品用洗潔劑及其器具、容器或包裝，都要符合衛生安全及品質的標準。違規經命限期改正，逾期不改正，處3萬元以上3百萬元以下罰鍰，呼籲加水站業者落實自主管理及控管產品的品質，定期清洗或更換濾心，維護加水站周邊環境衛生，製作自主管理紀錄表能隨時更新填載，並確實張貼「應煮沸、勿生飲」警語等。

嘉義縣衛生局針對縣內投幣式加水站進行抽驗重金屬，共檢驗115個抽水站。圖／衛生局...
嘉義縣衛生局針對縣內投幣式加水站進行抽驗重金屬，共檢驗115個抽水站。圖／衛生局提供
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嘉義縣衛生局針對縣內投幣式加水站進行抽驗重金屬，共檢驗115個抽水站。圖／衛生局...
嘉義縣衛生局針對縣內投幣式加水站進行抽驗重金屬，共檢驗115個抽水站。圖／衛生局提供
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抽驗食品安全
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