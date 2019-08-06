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台南公車輕旅行 噍吧年園區推5色寶探密

2019-08-06 14:19聯合報 記者陳俞安╱即時報導

位在台南玉井的噍吧年事件紀念園區現正舉辦5色寶探密遊程，讓這段歷史重現人們眼中，交通局代理局長熊萬銀表示，大台南公車玉井轉運站鄰近噍吧年事件紀念園區，建議民眾多多利用大台南公車綠、橘幹線及轉乘各支線走訪古戰場，深入了解噍吧年事件。

熊萬銀說，台南市政府在玉井結合夏日紅寶石芒果產季、及台南著名抗日事件噍吧年事件，規劃噍吧年事件5色寶探密遊程，「紅」寶石─芒果五感小旅行、「黃」寶藏─「時光巴士」─尋訪1915噍吧哖事件歷史場域、「白」寶藏─「夏日聊吧！」─關於生活在玉井糖廠的人們、「綠」寶物─「玉井探險家」─綠色魔力小旅行、「藍」寶物─「密闖噍吧哖」─密室逃脫遊戲，讓民眾在品嚐美味芒果冰之餘，同時揭開噍吧年事件的歷史紀錄。

熊指出，噍吧年事件紀念園區前身為玉井糖廠，鄰近大台南公車玉井轉運站約100公尺，且在例假日及國定假日也有小黃公車往返噍吧年古戰場的虎頭山，建議民眾可以多多利用大台南公車規劃噍吧年事件5色寶探密小旅行。若是持電子票證搭幹、支線公車可享基本里程8公里26元優惠，4小時內轉乘又可享9元優惠。大台南公車動態系統APP已全新改版上架，歡迎民眾踴躍下載運用。

交通局表示，若想進一步了解噍吧年事件的全貌，也可以在府城區內借用T-Bike前往青年路基督教復臨安息日會臺南教會（西來庵舊址）、正興街27號（西來庵第一次重建舊址）、大興街（第二次重建的瘟部主宰西來庵）新廟，及負責審判領導噍吧年事件余清芳等人的台南地方法院（現為司法博物館）觀看審判文件等。

噍吧哖事件紀念園區在暑假時間推出探索遊戲，讓民眾在遊玩之餘深入了解歷史。記者陳俞...
噍吧哖事件紀念園區在暑假時間推出探索遊戲，讓民眾在遊玩之餘深入了解歷史。記者陳俞安／翻攝
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