衛福部到嘉市選拔金卓越社區 黃敏惠：拿出最好表現

2019-08-06 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



衛生福利部舉辦社區發展工作金卓越社區選拔，今明2天到嘉義市進行實地評選，這次遴選的4個社區分別是績效組為東區精忠社區及西區白川町社區、卓越組是東區頂庄社區及西區福民社區，許多社區民眾一早就準備好經營成果，市長黃敏惠也到場看評選狀況，並說「大家好久沒考試了，但不要緊張，拿出嘉義市最好的表現！」

衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如帶領評選團隊到嘉義市評選，黃敏惠說，感謝衛福部評選團隊來，這四個社區都致力於福利社區化、環境教育、人文關懷和社區治安等不同面向的社區工作，希望獲得好成績。

精忠社區成立社區長照柑仔店C級長照巷弄站、致力培訓樂齡志工並推動樂齡自主學習，是嘉義市活躍老化政策推動的最佳典範。

頂庄社區近年來復育獨角仙生態有成，每年都有數以千計的遊客或環境教育課程的參訪，融入了對在地的陪伴、兒少的關懷、長者的照顧和社區福利的提升等工作。

福民社區積極辦理社區照顧關懷據點、日間托老服務及花甲食堂，為嘉義市落實社區照顧政策推動的先驅，在多元化社區工作中，落實社區照顧、促進世代共融，並陪伴其他社區成長，展現社區充沛的服務能量。