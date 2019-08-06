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國際獅子會反毒 雲林舉辦預防宣導活動

2019-08-06 12:25聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

國際獅子會300-D1區結合雲林縣政府、雲林縣愛無礙協會及私立長愛家園育幼院等團體，將於8月9日至10日辦理活力「好 Young」獅子探索暨關懷青少年反毒與環境保護宣導活動。

縣長張麗善今天與國際獅子會300-D1區總監張秀華、獅子探索委員會主席林建霖、關懷青少年/反毒運動委員會主席黃瑞峯、關懷飢餓&為兒童服務委員會主席謝欣容、縣議員賴淑娞、林岳璋等人今天攜手宣示「我反毒，我驕傲」反毒理念。

張麗善表示，國際獅子會長年以來戮力於公益活動、努力付出大家有目共睹，此次利用暑假期間，舉辦「好 Young」獅子探索暨關懷青少年反毒與環境保護宣導活動，藉由自行車、手搖車跨縣市走學探索教育方式，宣導青少年反毒、預防犯罪、以及環境保護觀念，透過公私協力啟發青少年，展現「愛自己、愛社區、愛環境」社會價值。

活動文宣負責人斗六獅子會長張為敦表示，有感毒品日益氾濫，今年活動特別加入毒品防制與少年預防宣導，透過營火晚會後的爐邊談話，邀請警察局以實務經驗分享及宣導反毒，期待青少年了解毒品危害的嚴重性並遠離它。

張為敦表示，活動當天上午7時30分將在斗南六房媽祖紅壇由張麗善帶領向六房媽祖致敬，祈求活動平安順利圓滿，當天同時也會進行聯合捐贈儀式，以落實國際獅子會的服務精神，嘉惠本縣兒少及身心障礙團體。

國際獅子會300-D1區結合雲林縣政府、雲林縣愛無礙協會及私立長愛家園育幼院等團...
國際獅子會300-D1區結合雲林縣政府、雲林縣愛無礙協會及私立長愛家園育幼院等團體，將於8月9日至10日辦理活力「好 Young」獅子探索暨關懷青少年反毒與環境保護宣導活動。記者陳雅玲／攝影
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國際獅子會300-D1區結合雲林縣政府、雲林縣愛無礙協會及私立長愛家園育幼院等團...
國際獅子會300-D1區結合雲林縣政府、雲林縣愛無礙協會及私立長愛家園育幼院等團體，將於8月9日至10日辦理活力「好 Young」獅子探索暨關懷青少年反毒與環境保護宣導活動。記者陳雅玲／攝影
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