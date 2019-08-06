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超出100萬台斤目標 麻豆大果文旦收購破150萬台斤

2019-08-06 12:06聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

麻豆大果文旦收購今天可望破150萬台斤。記者吳淑玲／攝影
麻豆大果文旦收購今天可望破150萬台斤。記者吳淑玲／攝影
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麻豆區農會文旦大果今天是最後一天，湧進爆量的農民載著文旦交貨，車輛大排長龍超過 300公尺以上，麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，農民交貨熱烈，昨天收購量已達120萬台斤，加上今天數量也不少，10天下來預計收購150萬台斤的大果文旦，超過原先100萬台斤的預定收購量。

今天一大早已可看到農用搬運車載著滿滿的大果文旦，到麻豆區農會供銷部的倉庫外面排隊等著交貨，整個倉庫集貨場很快就堆滿大果文旦，宛如一堆小山，農民說，大果收購後未流入市場，品質有保障，也可穩定市場價格。

孫慈敏一早就前往現場了解收購情況， 紓解農民交貨塞車情況，孫慈敏說，原本預計收購大果文旦100萬台斤，事前也接受產銷班及農民登記，到昨天已經收購到130萬台斤，今天最後一天，湧進不少農民前來交貨，整體收購數量超過預期，10天下來，收購量將來到150萬台斤左右，因交貨的農民，都有事先登記，農會一定要收購。

孫慈敏指出，已經向農委會報告，希望能夠全數補助150萬台斤的大果收購，收購來的大果也媒介陸續出貨給加工業者，目前已有加工業者向農會表達購買的意願，因業者有的要柚皮、有的要果肉，有的是要有產銷履歷認證的果園大果文旦，農會必須再進行分類後，陸續交貨給廠商。

下營區農會大果文旦也將在明天交貨，今天已完成登記，共有200位農民，數量12萬台斤，明天農民也會載運到麻豆農會的倉庫交貨，再媒介給加工業者。

麻豆大果文旦收購今天可望破150萬台斤。記者吳淑玲／攝影
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農民文旦塞車
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